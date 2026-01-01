Трамп перед новогодним приемом пожелал мира на Земле

Президент США Дональд Трамп пожелал «мира на Земле» перед новогодним приемом в Мар-а-Лаго, его слова приводит New York Post. Он будет встречать Новый год вместе с первой леди Меланией в своем поместье во Флориде.

«Мир на Земле», — сказал Трамп в ответ на вопрос журналистов перед тем, как отправиться на прием.

Глава Белого дома также отметил, что США «прекрасно себя чувствуют». «Мы вернулись. Мы сильны», — подчеркнул республиканец.

Трамп называет себя президентом мира, заявляя, что он закончил восемь войн за восемь месяцев.

