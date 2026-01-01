Трамп пожелал «мира на Земле»
Президент США Дональд Трамп пожелал «мира на Земле» перед новогодним приемом в Мар-а-Лаго, его слова приводит New York Post. Он будет встречать Новый год вместе с первой леди Меланией в своем поместье во Флориде.
«Мир на Земле», — сказал Трамп в ответ на вопрос журналистов перед тем, как отправиться на прием.
Глава Белого дома также отметил, что США «прекрасно себя чувствуют». «Мы вернулись. Мы сильны», — подчеркнул республиканец.
Трамп называет себя президентом мира, заявляя, что он закончил восемь войн за восемь месяцев.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах