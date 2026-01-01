 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

WSJ узнала об отсутствии подтверждений атаки на резиденцию Путина от ЦРУ

WSJ: ЦРУ пришло к выводу об отсутствии подтверждений атаки на резиденцию Путина
Сюжет
Военная операция на Украине
К такому выводу пришли представители органов национальной безопасности и ЦРУ, пишет газета. О попытке атаки беспилотниками на резиденцию Путина в Новгородской области заявили в МИД и Минобороны

Представители органов национальной безопасности США пришли к выводу, что Украина не наносила удары беспилотниками по одной из резиденций президента России Владимира Путина, пишет The Wall Street Journal. По данным газеты, этот вывод подтверждается оценкой Центрального разведывательного управления (ЦРУ), которое не обнаружило подтверждений атаки на резиденцию.

Президент США Дональд Трамп 31 декабря репостнул в Truth Social публикацию New York Post с критикой в адрес России. Источник Reuters сообщил, что Трамп перепостил статью NYP после того, как директор ЦРУ Джон Рэтклифф
проинформировал его о заявлениях Путина. Собеседник отказался раскрыть какие-либо подробности брифинга, проведенного Рэтклиффом для главы Белого дома, отмечает агентство.

Сам американский лидер заявил, что узнал от Путина об атаке на его резиденцию в Новгородской области. По мнению республиканца, «сейчас неподходящее время для всего этого». Президенты США и России созвонились 29 декабря.

Минобороны раскрыло детали попытки украинского удара по резиденции Путина
Политика
Фото:Минобороны России

О попытке атаки беспилотниками на резиденцию Путина в Новгородской области 29 декабря заявил глава МИДа Сергей Лавров. По данным Минобороны, с 28 по 29 декабря была отражена атака 91 дрона. Беспилотники взлетели из Сумской и Черниговской областей и попытались атаковать резиденцию из Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областей, заявило ведомство.

Россия не выйдет из переговоров с США об урегулировании конфликта, но пересмотрит свою позицию, а действия Украины не останутся без ответа, предупредил Лавров. Кремль счел атаку попыткой сорвать мирный процесс.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в попытке удара по резиденции в Новгородской области. Глава евродипломатии Кая Каллас назвала заявление Москвы «преднамеренной попыткой отвлечь внимание».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Елена Чернышова
резиденция Владимир Путин атака дронов Украина США
Материалы по теме
Венесуэла назвала попытку атаковать резиденцию Путина актом терроризма
Политика
Кадры со сбитым украинским дроном, летевшим в сторону резиденции Путина
Политика
В США пообещали изучить разведданные об атаке на резиденцию Путина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
ФСБ получила право открывать свои следственные изоляторы Политика, 08:00
Над Россией за новогоднюю ночь сбили 168 дронов Политика, 07:37
На одном из энергообъектов в Одесской области возник пожар Политика, 07:31
В семи российских городах с Нового года ввели туристический налог Экономика, 07:00
WSJ узнала об отсутствии подтверждений атаки на резиденцию Путина от ЦРУ Политика, 06:57
Девятиклассники смогут получать профессию, если не поступят в техникум Общество, 06:31
Трамп пожелал «мира на Земле» Политика, 06:04
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Трамп заявил о преступности во Франции в посте о гражданстве Клуни Политика, 05:47
В Москве МРОТ подняли более чем на 20% Общество, 05:31
Над Тульской областью за пять часов сбили 23 дрона Политика, 05:10
Умерла «последняя королева Парижа» Общество, 04:48
Для самозанятых появились экспериментальные больничные Общество, 04:30
На подлете к Москве отразили новую атаку дронов Политика, 04:14
Что и как подорожает для россиян в начале 2026 года Экономика, 04:02