WSJ узнала об отсутствии подтверждений атаки на резиденцию Путина от ЦРУ

WSJ: ЦРУ пришло к выводу об отсутствии подтверждений атаки на резиденцию Путина

К такому выводу пришли представители органов национальной безопасности и ЦРУ, пишет газета. О попытке атаки беспилотниками на резиденцию Путина в Новгородской области заявили в МИД и Минобороны

Представители органов национальной безопасности США пришли к выводу, что Украина не наносила удары беспилотниками по одной из резиденций президента России Владимира Путина, пишет The Wall Street Journal. По данным газеты, этот вывод подтверждается оценкой Центрального разведывательного управления (ЦРУ), которое не обнаружило подтверждений атаки на резиденцию.

Президент США Дональд Трамп 31 декабря репостнул в Truth Social публикацию New York Post с критикой в адрес России. Источник Reuters сообщил, что Трамп перепостил статью NYP после того, как директор ЦРУ Джон Рэтклифф

проинформировал его о заявлениях Путина. Собеседник отказался раскрыть какие-либо подробности брифинга, проведенного Рэтклиффом для главы Белого дома, отмечает агентство.

Сам американский лидер заявил, что узнал от Путина об атаке на его резиденцию в Новгородской области. По мнению республиканца, «сейчас неподходящее время для всего этого». Президенты США и России созвонились 29 декабря.

О попытке атаки беспилотниками на резиденцию Путина в Новгородской области 29 декабря заявил глава МИДа Сергей Лавров. По данным Минобороны, с 28 по 29 декабря была отражена атака 91 дрона. Беспилотники взлетели из Сумской и Черниговской областей и попытались атаковать резиденцию из Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областей, заявило ведомство.

Россия не выйдет из переговоров с США об урегулировании конфликта, но пересмотрит свою позицию, а действия Украины не останутся без ответа, предупредил Лавров. Кремль счел атаку попыткой сорвать мирный процесс.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в попытке удара по резиденции в Новгородской области. Глава евродипломатии Кая Каллас назвала заявление Москвы «преднамеренной попыткой отвлечь внимание».