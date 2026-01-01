 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новый год 2026⁠,
0

В семи российских городах с Нового года ввели туристический налог

Сюжет
Новый год 2026
Размер туристического налога составит от 0,5 до 2%.
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

С 1 января туристический налог ввели в Курске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре, Тольятти, Тюмени и Иркутске. Размер платежа составит в разных городах от 0,5 до 2%. До туристического налога в России действовал курортный сбор.

Гостиницы не берут с постояльцев налог, если они относятся к одной из следующих категорий граждан:

  • Герои СССР и России, полные кавалеры ордена Славы;
  • Герои Социалистического Труда или Герои Труда России, а также награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней;
  • участники военной операции;
  • участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
  • ветераны и инвалиды боевых действий;
  • награжденные знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» или «Житель осажденного Сталинграда»;
  • люди с инвалидностью первой и второй групп, инвалиды с детства, дети с инвалидностью.

Местные органы власти с начала 2025 года получили возможность вводить на территории муниципалитетов туристический налог. Его со своей выручки платят организации и физические лица, оказывающие услуги по временному проживанию. Полученные средства направят на развитие городской инфраструктуры. Налог, как правило, включается в стоимость номера. Ставку по налогу установили в размере 1% в 2025 году с последующим ежегодным ростом до 5% с 2029 года, минимальная сумма — 100 руб. в сутки. Муниципалитеты сами определяют размер ставки, но она не должна выходить за пределы, установленные в Налоговом кодексе.

Курск

В Курске туристический налог ввели с 1 января, сообщила https://www.gorsobranie-kursk.ru/press/2775 пресс-служба Курского горсобрания. Ставка — 2% с ежегодным ростом до 5% в 2029 году.

Так как часть гостиниц в Курске были оборудованы в пункты временного размещения, их постояльцев, вынужденно покинувших дома из-за боевых действий, налог не затронет. Также налог не затронет участников военной операции.

Что такое курортный сбор и зачем его нужно было платить туристам
База знаний
Фото:Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

Нижний Новгород

С Нового года в Нижнем Новгороде также начали взимать туристический налог в размере 2%, сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Ставка в 2026 году составит 2% от стоимости проживания — это те же деньги, которые любой турист тратит, к примеру, покупая чашку кофе. Но для городского бюджета эти «мелочи» сложатся в прогнозируемые 200 млн руб. в год», — отмечал председатель постоянной комиссии по развитию экономики, промышленности, предпринимательству и туризму городской Думы Сергей Пляскин.

Самара

В Самаре ввели туристический налог 1% с планом повышения до 5% к 2030 году. По словам депутата Городской думы Самары Дмитрия Асеева, это позволит привлечь 94,7 млн руб в 2026 году и до 143,1 млн в 2028-м.

Тольятти

Во втором по числу населения городе Самарской области, в Тольятти, с 2026 года вводят (*.pdf) дифференцированный туристический налог: 1% с апреля по сентябрь, в остальное время — 0,5%. Налог не повлияет на стоимость проживания несовершеннолетних, в том числе в сопровождении родителей или законных представителей, а также аренда номера не подорожает для вынужденных переселенцев из Украины и регионов России.

По словам зампреда городской думы Алексея Степанова, в этом году городской бюджет получит дополнительные 36 млн руб. благодаря введению налога.

Тюмень

С 1 января в Тюмени действует (*.pdf) 2% туристический налог с последующим увеличением до 5% в 2029 году. Поступления от налога составят в первый год 45 млн руб., затем — 90 млн руб.

Воронеж

На территории Воронежа с Нового года действует туристический налог в размере 2%. Планируется с помощью этой меры привлечь в горбюджет более 80 млн руб. в год. Гостиницы не будут включать налог в стоимость аренды для граждан, у которых есть регистрация на территории Воронежской области, и вынужденных переселенцев с Украины.

Иркутск

Размер туристического налога в Иркутске в 2026 году составит 1% с последующим ежегодным повышением до 5% в 2030 году, сообщила пресс-служба гордумы. Налог не будет включаться в стоимость (*.pdf) проживания для граждан, зарегистрированных в Иркутской области, несовершеннолетних и членов многодетных семей.

По данным Российского союза туриндустрии, туристический налог по состоянию на начало 2025 года ввели в 754 муниципальных образованиях в 63 регионах России. Мера действует в таких городах, как Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Пермь, Волгоград, Омск, Краснодар, Великий Новгород.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Александр Корчуганов
туристический налог Новый год Россия города
Материалы по теме
В Курске ввели туристический налог для гостиниц и отелей
Общество
В каких городах и регионах России начнет действовать туристический налог
Общество
В Сочи с января введут туристический налог
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
ФСБ получила право открывать свои следственные изоляторы Политика, 08:00
Над Россией за новогоднюю ночь сбили 168 дронов Политика, 07:37
На одном из энергообъектов в Одесской области возник пожар Политика, 07:31
В семи российских городах с Нового года ввели туристический налог Экономика, 07:00
WSJ узнала об отсутствии подтверждений атаки на резиденцию Путина от ЦРУ Политика, 06:57
Девятиклассники смогут получать профессию, если не поступят в техникум Общество, 06:31
Трамп пожелал «мира на Земле» Политика, 06:04
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Трамп заявил о преступности во Франции в посте о гражданстве Клуни Политика, 05:47
В Москве МРОТ подняли более чем на 20% Общество, 05:31
Над Тульской областью за пять часов сбили 23 дрона Политика, 05:10
Умерла «последняя королева Парижа» Общество, 04:48
Для самозанятых появились экспериментальные больничные Общество, 04:30
На подлете к Москве отразили новую атаку дронов Политика, 04:14
Что и как подорожает для россиян в начале 2026 года Экономика, 04:02