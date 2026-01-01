В семи российских городах с Нового года ввели туристический налог

Размер туристического налога составит от 0,5 до 2%.

С 1 января туристический налог ввели в Курске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре, Тольятти, Тюмени и Иркутске. Размер платежа составит в разных городах от 0,5 до 2%. До туристического налога в России действовал курортный сбор.

Гостиницы не берут с постояльцев налог, если они относятся к одной из следующих категорий граждан:

Герои СССР и России, полные кавалеры ордена Славы;

Герои Социалистического Труда или Герои Труда России, а также награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней;

участники военной операции;

участники и инвалиды Великой Отечественной войны;

ветераны и инвалиды боевых действий;

награжденные знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» или «Житель осажденного Сталинграда»;

люди с инвалидностью первой и второй групп, инвалиды с детства, дети с инвалидностью.

Местные органы власти с начала 2025 года получили возможность вводить на территории муниципалитетов туристический налог. Его со своей выручки платят организации и физические лица, оказывающие услуги по временному проживанию. Полученные средства направят на развитие городской инфраструктуры. Налог, как правило, включается в стоимость номера. Ставку по налогу установили в размере 1% в 2025 году с последующим ежегодным ростом до 5% с 2029 года, минимальная сумма — 100 руб. в сутки. Муниципалитеты сами определяют размер ставки, но она не должна выходить за пределы, установленные в Налоговом кодексе.

Курск

В Курске туристический налог ввели с 1 января, сообщила https://www.gorsobranie-kursk.ru/press/2775 пресс-служба Курского горсобрания. Ставка — 2% с ежегодным ростом до 5% в 2029 году.

Так как часть гостиниц в Курске были оборудованы в пункты временного размещения, их постояльцев, вынужденно покинувших дома из-за боевых действий, налог не затронет. Также налог не затронет участников военной операции.

Нижний Новгород

С Нового года в Нижнем Новгороде также начали взимать туристический налог в размере 2%, сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Ставка в 2026 году составит 2% от стоимости проживания — это те же деньги, которые любой турист тратит, к примеру, покупая чашку кофе. Но для городского бюджета эти «мелочи» сложатся в прогнозируемые 200 млн руб. в год», — отмечал председатель постоянной комиссии по развитию экономики, промышленности, предпринимательству и туризму городской Думы Сергей Пляскин.

Самара

В Самаре ввели туристический налог 1% с планом повышения до 5% к 2030 году. По словам депутата Городской думы Самары Дмитрия Асеева, это позволит привлечь 94,7 млн руб в 2026 году и до 143,1 млн в 2028-м.

Тольятти

Во втором по числу населения городе Самарской области, в Тольятти, с 2026 года вводят (*.pdf) дифференцированный туристический налог: 1% с апреля по сентябрь, в остальное время — 0,5%. Налог не повлияет на стоимость проживания несовершеннолетних, в том числе в сопровождении родителей или законных представителей, а также аренда номера не подорожает для вынужденных переселенцев из Украины и регионов России.

По словам зампреда городской думы Алексея Степанова, в этом году городской бюджет получит дополнительные 36 млн руб. благодаря введению налога.

Тюмень

С 1 января в Тюмени действует (*.pdf) 2% туристический налог с последующим увеличением до 5% в 2029 году. Поступления от налога составят в первый год 45 млн руб., затем — 90 млн руб.

Воронеж

На территории Воронежа с Нового года действует туристический налог в размере 2%. Планируется с помощью этой меры привлечь в горбюджет более 80 млн руб. в год. Гостиницы не будут включать налог в стоимость аренды для граждан, у которых есть регистрация на территории Воронежской области, и вынужденных переселенцев с Украины.

Иркутск

Размер туристического налога в Иркутске в 2026 году составит 1% с последующим ежегодным повышением до 5% в 2030 году, сообщила пресс-служба гордумы. Налог не будет включаться в стоимость (*.pdf) проживания для граждан, зарегистрированных в Иркутской области, несовершеннолетних и членов многодетных семей.

По данным Российского союза туриндустрии, туристический налог по состоянию на начало 2025 года ввели в 754 муниципальных образованиях в 63 регионах России. Мера действует в таких городах, как Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Пермь, Волгоград, Омск, Краснодар, Великий Новгород.