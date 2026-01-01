Появились круглогодичные штрафы за несообщение в военкомат о переезде

В России начал действовать новый порядок штрафов для граждан, которые не сообщили в военкомат о выезде с места жительства более чем на три месяца. Соответствующий закон президент России Владимир Путин подписал 15 декабря, Госдума приняла инициативу 9 декабря.

Раньше за несообщение в военкомат о переезде штрафовали только в период призыва, теперь штраф могут назначить в любое время года. Санкции за нарушение порядка предусматривают штраф 10 тыс. до 20 тыс. руб.

С 1 января призыв в России стал круглогодичным, начал действовать и новый срок явки в военкомат по электронной повестке — 30 дней со дня размещения, раньше он составлял 20 дней.

Автором законопроекта о круглогодичном призыве является глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Новая система поможет снизить нагрузку на военкоматы, сделает процедуру призыва удобнее для самих призывников, рассказывал Картаполов РБК.

С 1 ноября 2024 года в России заработал реестр электронных повесток в армию. Создание реестра предусмотрено законом об электронных повестках. Независимо от того, видел ли человек свою повестку, он должен в течение 30 дней явиться в военкомат.

Во время осеннего призыва 2025 года граждане получали как бумажные, так и электронные повестки. В Республике Марий Эл, Москве, Рязанской и Сахалинской областях повестки были только электронные и размещались в специальном реестре. Осенний призыв начался в октябре и закончился в декабре 2025 года.