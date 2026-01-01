Размер пособия по беременности и родам увеличился в новом году

Фото: Papava / Shutterstock

Максимальный размер пособия по беременности и родам в России в 2026 году составил 955 тыс. руб. Эта сумма была заложена в законе о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

Глава Социального фонда России (СФР) Сергей Чирков рассказал, что максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет более чем в 2,5 раза с 2023 (383 тыс. руб.) по 2026 год (955 тыс. руб.). Это результат реформ в системе соцстрахования (объединение фондов, единый тариф взносов). Для полного расчета пособия требуется двухлетний официальный трудовой стаж до декрета.

В 2026–2028 годах максимальные размеры пособия по беременности и родам составят:

2026 год: 955,8 тыс. руб. (207,5 тыс. руб. в месяц);

2027 год: 1 100,4 тыс. руб. (238,9 тыс. руб. в месяц);

2028 год: 1 188,4 тыс. руб. (258 тыс. руб. в месяц).

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет будет равно: 83 тыс. руб. в месяц в 2026 году, 95,5 тыс. руб. в месяц в 2027 году, 103,2 тыс. руб. в месяц в 2028 году.

Пособие по беременности и родам — это выплата по обязательному социальному страхованию, компенсирующая утраченный заработок во время отпуска по беременности и родам. На пособие могут претендовать беременные женщины и те, кто усыновил ребенка до трех месяцев. Размер выплаты зависит от среднего заработка, стипендии, денежного довольствия или МРОТ.

Минимальный размер пособия в 2025 году при одноплодной беременности и отпуске продолжительностью 140 дней составляет 103,2 тыс. руб., в то время как максимальное пособие при тех же условиях составляет 794,3 тыс. руб.