 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые законы в России⁠,
0

Размер пособия по беременности и родам увеличился в новом году

Сюжет
Новые законы в России
Сюжет
Новый год 2026
Фото: Papava / Shutterstock
Фото: Papava / Shutterstock

Максимальный размер пособия по беременности и родам в России в 2026 году составил 955 тыс. руб. Эта сумма была заложена в законе о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

Глава Социального фонда России (СФР) Сергей Чирков рассказал, что максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет более чем в 2,5 раза с 2023 (383 тыс. руб.) по 2026 год (955 тыс. руб.). Это результат реформ в системе соцстрахования (объединение фондов, единый тариф взносов). Для полного расчета пособия требуется двухлетний официальный трудовой стаж до декрета.

В 2026–2028 годах максимальные размеры пособия по беременности и родам составят:

  • 2026 год: 955,8 тыс. руб. (207,5 тыс. руб. в месяц);
  • 2027 год: 1 100,4 тыс. руб. (238,9 тыс. руб. в месяц);
  • 2028 год: 1 188,4 тыс. руб. (258 тыс. руб. в месяц).

Сумма пособия по беременности и родам достигнет ₽1 млн в 2027 году
Общество
Фото:laowaika / Shutterstock

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет будет равно: 83 тыс. руб. в месяц в 2026 году, 95,5 тыс. руб. в месяц в 2027 году, 103,2 тыс. руб. в месяц в 2028 году.

Пособие по беременности и родам — это выплата по обязательному социальному страхованию, компенсирующая утраченный заработок во время отпуска по беременности и родам. На пособие могут претендовать беременные женщины и те, кто усыновил ребенка до трех месяцев. Размер выплаты зависит от среднего заработка, стипендии, денежного довольствия или МРОТ.

Минимальный размер пособия в 2025 году при одноплодной беременности и отпуске продолжительностью 140 дней составляет 103,2 тыс. руб., в то время как максимальное пособие при тех же условиях составляет 794,3 тыс. руб.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анастасия Ярославцева
пособие выплаты беременность
Материалы по теме
Размер пособия по беременности и родам превысит 950 тыс. руб. в 2026 году
Общество
Сумма пособия по беременности и родам достигнет ₽1 млн в 2027 году
Общество
Россиянам напомнили о досрочных выплатах пенсий и пособий в ноябре
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Родителям в семьях с детьми подняли планку дохода для получения пособия Общество, 03:30
На Кубани обломки дронов повредили два частных дома Политика, 03:28
Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до шести Политика, 03:12
Появились круглогодичные штрафы за несообщение в военкомат о переезде Общество, 03:00
Размер пособия по беременности и родам увеличился в новом году Общество, 02:32
На подлете к Москве сбили еще один беспилотник Политика, 02:26
Орбан назвал главный вопрос 2026 года Политика, 02:24
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В России заработали новые признаки мошеннических переводов Финансы, 01:45
Родители двух и более детей смогут получить семейную выплату в 2026 году Финансы, 01:24
Зеленский рассказал, чего хочет Украина Политика, 01:21
В России вводится новая добровольная отметка в паспорте вместо ИНН Общество, 01:08
Детям до 14 лет поменяют правила выезда в Белоруссию, Армению и Казахстан Общество, 01:05
Что изменится в личных финансах для россиян с 2026 года Инвестиции, 01:00
В России проиндексировали страховые пенсии по старости Финансы, 00:56