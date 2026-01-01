Родителям в семьях с детьми подняли планку дохода для получения пособия

Фото: Татьяна Диувбанова / Shutterstock

Каждый трудоспособный взрослый в семье с детьми, претендующей на выплату единого пособия, должен получать в год не менее восьмикратного величины МРОТ (216 744 руб). Соответствующие изменения в правилах назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка вступили в силу с 1 января.

В 2025 году нижняя планка дохода составляла 4 МРОТ (89 760 руб). Расчетный период — последние 12 месяцев, предшествующие двум месяцам до обращения за выплатой пособия. Иными словами, если семья, например, обратится в январе 2026-го, рассчитывать доход взрослых будут с декабря 2024 по ноябрь 2025 года.

По новым правилам, больничные начнут учитывать как денежное вознаграждение от трудовой деятельности при расчете дохода. Материальная помощь от работодателя больше не учитывается.

Единое пособие на ребенка — это вид государственной поддержки для семей с низким уровнем дохода. Выплата появилась в 2023 году и заменила шесть других мер госпомощи. Претендовать на нее могут беременные женщины, вставшие на учет до 12 недель, или семьи с ребенком до 17 лет.

Среди обязательных условий — среднедушевой доход семьи (одна двенадцатая суммы доходов, разделенная на число членов семьи) не превышает прожиточный минимум в регионе и наличие гражданства России. Семья также должна укладываться в разрешенный перечень имущества.

Правила и порядок назначения единого пособия закреплены в постановлении правительства России от 16.12.2022 № 2330. Помимо требования к доходам каждого трудоспособного члена семьи в постановлении указано, что среднедушевой доход семьи не должен превышать размер прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания.

Допустим, в Москве живет семья с одним несовершеннолетним ребенком. Оба родителя за год заработали по 216 744 руб. и выполнили требование о доходе не ниже 8 МРОТ. Для расчета среднедушевого дохода 1/12 от суммарного дохода трудоспособных взрослых за год делится на количество членов семьи: 433 388 / 12 / 3 = 12 041 руб. Прожиточный минимум на душу населения в Москве в 2026 году составляет (*.pdf) 25 342 руб. Таким образом, эта семья может претендовать на получение пособия.

В 2026 году минимальный размер оплаты труда в России составит 27 093 руб., прожиточный минимум вырастет до 18 939 руб. С учетом индексации пособия семьям с детьми составят от 9,1 тыс. до 18,3 тыс. руб., а беременным женщинам — от 10,3 тыс. до 20,6 тыс. руб. в месяц.

Кроме того, в Московской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах будет действовать новое экспериментального условие для получения единого пособия: поступления на банковские счета и вклады не должны превысить 200% общего годового дохода семьи, иначе в выплате будет отказано. Если эксперимент признают удачным, меру введут в остальных регионах. Ожидается, что нововведение поможет сократить число получателей выплаты.