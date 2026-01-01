 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые законы в России⁠,
0

Родителям в семьях с детьми подняли планку дохода для получения пособия

Сюжет
Новые законы в России
Сюжет
Новый год 2026
Фото: Татьяна Диувбанова / Shutterstock
Фото: Татьяна Диувбанова / Shutterstock

Каждый трудоспособный взрослый в семье с детьми, претендующей на выплату единого пособия, должен получать в год не менее восьмикратного величины МРОТ (216 744 руб). Соответствующие изменения в правилах назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка вступили в силу с 1 января.

В 2025 году нижняя планка дохода составляла 4 МРОТ (89 760 руб). Расчетный период — последние 12 месяцев, предшествующие двум месяцам до обращения за выплатой пособия. Иными словами, если семья, например, обратится в январе 2026-го, рассчитывать доход взрослых будут с декабря 2024 по ноябрь 2025 года.

По новым правилам, больничные начнут учитывать как денежное вознаграждение от трудовой деятельности при расчете дохода. Материальная помощь от работодателя больше не учитывается.

Единое пособие на ребенка — это вид государственной поддержки для семей с низким уровнем дохода. Выплата появилась в 2023 году и заменила шесть других мер госпомощи. Претендовать на нее могут беременные женщины, вставшие на учет до 12 недель, или семьи с ребенком до 17 лет.

Среди обязательных условий — среднедушевой доход семьи (одна двенадцатая суммы доходов, разделенная на число членов семьи) не превышает прожиточный минимум в регионе и наличие гражданства России. Семья также должна укладываться в разрешенный перечень имущества.

Детские пособия в 2026 году. Кому и сколько платят за рождение детей
Life
Фото:FotoDuets / Shutterstock / FOTODOM

Правила и порядок назначения единого пособия закреплены в постановлении правительства России от 16.12.2022 № 2330. Помимо требования к доходам каждого трудоспособного члена семьи в постановлении указано, что среднедушевой доход семьи не должен превышать размер прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания.

Допустим, в Москве живет семья с одним несовершеннолетним ребенком. Оба родителя за год заработали по 216 744 руб. и выполнили требование о доходе не ниже 8 МРОТ. Для расчета среднедушевого дохода 1/12 от суммарного дохода трудоспособных взрослых за год делится на количество членов семьи: 433 388 / 12 / 3 = 12 041 руб. Прожиточный минимум на душу населения в Москве в 2026 году составляет (*.pdf) 25 342 руб. Таким образом, эта семья может претендовать на получение пособия.

В 2026 году минимальный размер оплаты труда в России составит 27 093 руб., прожиточный минимум вырастет до 18 939 руб. С учетом индексации пособия семьям с детьми составят от 9,1 тыс. до 18,3 тыс. руб., а беременным женщинам — от 10,3 тыс. до 20,6 тыс. руб. в месяц.

Кроме того, в Московской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах будет действовать новое экспериментального условие для получения единого пособия: поступления на банковские счета и вклады не должны превысить 200% общего годового дохода семьи, иначе в выплате будет отказано. Если эксперимент признают удачным, меру введут в остальных регионах. Ожидается, что нововведение поможет сократить число получателей выплаты.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Александр Корчуганов
Детское пособие Дети выплата
Материалы по теме
Размер пособия по беременности и родам превысит 950 тыс. руб. в 2026 году
Общество
ИИ перестали считать способом сокращения расходов на зарплаты
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Родителям в семьях с детьми подняли планку дохода для получения пособия Общество, 03:30
На Кубани обломки дронов повредили два частных дома Политика, 03:28
Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до шести Политика, 03:12
Появились круглогодичные штрафы за несообщение в военкомат о переезде Общество, 03:00
Размер пособия по беременности и родам увеличился в новом году Общество, 02:32
На подлете к Москве сбили еще один беспилотник Политика, 02:26
Орбан назвал главный вопрос 2026 года Политика, 02:24
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
В России заработали новые признаки мошеннических переводов Финансы, 01:45
Родители двух и более детей смогут получить семейную выплату в 2026 году Финансы, 01:24
Зеленский рассказал, чего хочет Украина Политика, 01:21
В России вводится новая добровольная отметка в паспорте вместо ИНН Общество, 01:08
Детям до 14 лет поменяют правила выезда в Белоруссию, Армению и Казахстан Общество, 01:05
Что изменится в личных финансах для россиян с 2026 года Инвестиции, 01:00
В России проиндексировали страховые пенсии по старости Финансы, 00:56