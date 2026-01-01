 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Над Тульской областью за пять часов сбили 23 дрона

Губернатор Миляев: над Тульской областью за пять часов сбили 23 дрона
Сюжет
Военная операция на Украине

Над Тульской областью с 23:00 по 04:00 сбили 23 беспилотника, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в телеграм-канале.

В ходе отражения атаки получили повреждения фасад и забор частного домовладения в Большой Туле, уточнил он.

На подлете к Москве отразили новую атаку дронов
Политика

Губернатор отметил, что в регионе по-прежнему сохраняется угроза атаки беспилотников.

По данным Минобороны, в течение дня 31 декабря над областью был уничтожен один БПЛА. Миляев уточнял, что никто не пострадал, повреждений зданий и инфраструктуры, по предварительным данным, также зафиксировано не было.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Дмитрий Миляев Тульская область беспилотники
Материалы по теме
За сутки над Россией сбили 371 беспилотник
Политика
На Кубани обломки дронов повредили два частных дома
Политика
Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до шести
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Девятиклассники смогут получать профессию, если не поступят в техникум Общество, 06:31
Трамп пожелал «мира на Земле» Политика, 06:04
Трамп заявил о преступности во Франции в посте о гражданстве Клуни Политика, 05:47
В Москве МРОТ подняли более чем на 20% Общество, 05:31
Над Тульской областью за пять часов сбили 23 дрона Политика, 05:10
Умерла «последняя королева Парижа» Общество, 04:48
Для самозанятых появились экспериментальные больничные Общество, 04:30
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
На подлете к Москве отразили новую атаку дронов Политика, 04:14
Что и как подорожает для россиян в начале 2026 года Экономика, 04:02
Родителям в семьях с детьми подняли планку дохода для получения пособия Общество, 03:30
На Кубани обломки дронов повредили два частных дома Политика, 03:28
Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до шести Политика, 03:12
Появились круглогодичные штрафы за несообщение в военкомат о переезде Общество, 03:00
Размер пособия по беременности и родам увеличился в новом году Общество, 02:32