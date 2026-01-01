Над Тульской областью за пять часов сбили 23 дрона
Над Тульской областью с 23:00 по 04:00 сбили 23 беспилотника, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в телеграм-канале.
В ходе отражения атаки получили повреждения фасад и забор частного домовладения в Большой Туле, уточнил он.
Губернатор отметил, что в регионе по-прежнему сохраняется угроза атаки беспилотников.
По данным Минобороны, в течение дня 31 декабря над областью был уничтожен один БПЛА. Миляев уточнял, что никто не пострадал, повреждений зданий и инфраструктуры, по предварительным данным, также зафиксировано не было.
