Отчаявшаяся часть

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Газета № 184 (2681) (2710) Общество, 26 окт, 15:01
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В Чечне задержан командир подразделения, где произошел расстрел росгвардейцев
Задержан командир части №6791 Северо-Кавказского округа войск нацгвардии, где 23 октября старший лейтенант Марат Гаджиев расстрелял четверых сослуживцев. Источники РБК утверждают, что Курдюков нарушал права подчиненных
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Взяли командира

Командира части № 6791 Северо-Кавказского округа войск нацгвардии майора Романа Курдюкова в среду вечером, 25 октября, задержали сотрудники военного следственного управления СКР по Южному военному округу, рассказал РБК источник в ФСБ. По его словам, офицера вывезли с территории части в наручниках. Эту информацию РБК подтвердили источник, близкий к ФСБ, и источник, близкий к Росгвардии. В чем подозревается Курдюков, собеседники РБК не сказали.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», командиром войсковой части № 6791 является Курдюков Роман Николаевич. Подразделение расположено в станице Шелковская Чеченской Республики. Основной вид деятельности части — «обеспечение военной безопасности». На момент выхода материала телефоны, указанные в базе данных, не отвечали.

В пресс-службе Северо-Кавказского округа Росгвардии сообщили РБК, что командир воинской части № 6791, дислоцируемой в населенном пункте Шелковская Чеченской Республики, временно отстранен от исполнения должностных обязанностей на период проведения служебной проверки. «Он находится на территории 46 бригады оперативного назначения города Грозный», — сказано в сообщении. В ведомстве не смогли уточнить процессуальный статус командира.

«Курдюков устроил невыносимые условия службы. Доходило до угрозы увольнения за лежание на койке», — рассказал источник, близкий к Росгвардии. По его словам, примерно за три недели до происшествия в в/ч № 6791 «был бунт против беспредела».

Стали известны подробности расстрела четырех бойцов Росгвардии в Чечне
Политика

Один из бывших сослуживцев задержанного в разговоре с РБК отметил, что Курдюков нарушал права подчиненных еще в 2012 году, когда ​был командиром первого батальона особого назначения в в/ч № 6779. По словам собеседника РБК, Курдюков мог запретить спать в обеденное время на кроватях, из-за чего бойцы были вынуждены ложиться на полу. Администратор портала для силовиков Operline.ru предоставил РБК фото, которое, по его словам, датировано 2012 годом. Он уточнил, что на фотографии лежащими на полу во время обеденного перерыва запечатлены бойцы первой роты оперативного назначения первого батальона особого назначения воинской части № 6779, которым в то время руководил Курдюков. Бывший сослуживец Курдюкова подтвердил РБК подлинность фотографии.

На фото: первая рота оперативного назначения первого батальона особого назначения в/ч 6779. 2012 год (предоставлено operline.ru)

Квартирный вопрос испортил их

Именно в казарме части № 6791 в понедельник, 23 октября, старший лейтенант Марат Гаджиев открыл стрельбу, в результате чего были убиты четверо военнослужащих, которые, как и Гаджиев, служили по контракту. Среди убитых оказался 29-летний капитан Илья Баныкин, который был назначен на должность командира инженерно-саперной роты войсковой части № 6791 за 15 дней до происшествия. Сам Гаджиев был застрелен в результате ответной стрельбы, которую открыли военнослужащие дежурного подразделения.

В Чечне возбудили уголовное дело после убийства бойцов Росгвардии
Общество

По факту убийства четверых военнослужащих возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух или более лиц), сообщила во вторник, 24 октября, пресс-служба Следственного комитета России.

В среду, 25 октября, на заседании Совета Федерации директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что старший лейтенант Гаджиев расстрелял сослуживцев из-за своих проблем с женой. «Данный товарищ ушел в бытовую плоскость, вопрос с жильем не был решен, проблемы с женой были. Его жену просто-напросто убрали из части. Это вызвало эмоциональный всплеск, он и так был раздражен», — сказал Золотов. Он добавил, что трагедия произошла из-за недоработки командующего округом, заверив, что Росгвардия контролирует расследование этого случая.

Созданная в апреле 2016 года Росгвардия образована в основном на базе внутренних войск МВД, отличавшихся высоким уровнем неуставных взаимоотношений и чрезмерной муштры, говорит РБК полковник запаса Андрей Паюсов. Большинство командиров в частях Росгвардии управляют подразделениями так же, как они это делали в структуре МВД, и с трудом подводят себя под новые реалии, добавил военный эксперт.

«Таких ситуаций, когда бойцы во время обеденного перерыва спят на полу, как правило, уже нет, но все зависит от командира. По отношению к контрактнику командир — высший воинский начальник, и чем дальше от центра, тем больше у командира возможностей построить службу в подразделении так, как ему хочется», — рассказал Паюсов.

Паюсов, который в прошлом возглавлял одну из воинских частей, рассказывает, что, если рядовому военнослужащему не хватало жилья, его прописывали в части. Офицер же, получая положенную по закону компенсацию за поднаем жилья, мог снимать квартиру по своему выбору, пояснил Паюсов. Но в станице Шелковская, где были расстреляны четыре бойца Росгвардии, не так много квартир для поднаема, знает Паюсов, который, по его словам, знаком со служащими местной воинской части. «А жить на территории воинской части — это значит круглосуточно быть под надзором командира и лиц, его замещающих», — подытожил военный эксперт.

Как военнослужащие нападали на сослуживцев

Последний громкий случай стрельбы по сослуживцам произошел в конце сентября 2017 года, когда при проведении плановых ночных стрельб в Амурской области солдат-срочник Гасан Абдулахадов открыл огонь по сослуживцам, убив троих человек и ранив еще двоих. Стрелявший получил смертельное ранение при задержании. В качестве причин трагедии рассматривались все версии, включая нервный срыв военнослужащего, сообщали в Минобороны.

В августе 2015 года солдат-срочник Павел Бахтин в воинской части в Костромской области открыл огонь по сослуживцам. Тогда погибли четыре человека, еще один из двоих раненых скончался впоследствии в больнице. Life.ru сообщал, что причиной убийства мог быть конфликт с командиром роты, который незадолго до убийства избил Бахтина.

В марте 2014 года контрактник Максим Прокопенко в Нижегородской области убил троих сослуживцев, после чего отправился в деревню во Владимирской области, где убил родителей жены, а саму ее похитил. Жену он привез в Нижегородскую область, где нанес ей несколько огнестрельных ранений и покончил с собой. Незадолго до этого жена подала на развод и вместе с дочерью переехала к родителям.

Один из самых громких случаев перестрелки в частях последних лет произошел в августе 2012 года в Дербентском районе Дагестана. Тогда контрактник погрануправления ФСБ Рамзан Алиев спустя шесть часов стояния в суточном наряде открыл огонь по сослуживцам. Прежде чем по нему был открыт ответный огонь, Алиев успел застрелить пятерых офицеров СОБРа и ранить четырех. Следователи предполагали, что Алиев был завербован боевиками.

В апреле 2009 года военнослужащий-контрактник на сторожевой заставе в Чечне неподалеку от селения Борзой в Шатойском районе ​расстрелял из автомата командира взвода и двух сослуживцев. Сообщалось, что военнослужащий пытался покончить жизнь самоубийством, но выжил и был госпитализирован. О причинах случившегося, как и о дальнейшей судьбе нападавшего СМИ не сообщали.

Годом ранее, в июле 2008 года, военнослужащий-контрактник ВДВ Владимир Дейнес самовольно оставил караул и скрылся с автоматом. Когда его нашли, он открыл огонь по сослуживцам. В результате инцидента погибли четыре человека, а сам дезертир покончил с собой. Возможными причинами случившегося могли стать неуставные взаимоотношения, низкий уровень воинской дисциплины и слабый контроль командования части над подчиненными.

Авторы: Инна Сидоркова, Дмитрий Серков, Вячеслав Козлов.
При участии: Филипп Алексенко.
Теги: Чечня , ФСБ , воинская часть , расстрел , Росгвардия
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