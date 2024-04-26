Сотрудника ДПС уволили после взятки от фигуранта дела об убийстве в Москве

Сотрудника ДПС уволили после взятки от фигуранта дела об убийстве байкера

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Инспектора ДПС уволили из-за 30-тысячной взятки, полученной им во время дежурства на выезде из микрорайона Капотня на МКАД в ночь на 18 апреля, сообщает пресс-служба МВД.

Ранее Басманный районный суд Москвы арестовал до 18 июня сотрудника ДПС Дмитрия Бовтунова, за взятку пропустившего машину с одним из подозреваемых в убийстве жителя Люблино Кирилла Ковалева 17 апреля.

По данным МВД, сотрудник ГИБДД в ночь на 18 апреля остановил автомобиль, за рулем которого находился мужчина 2001 года рождения без водительского удостоверения. На переднее стекло водитель в нарушение стандартов наклеил пленку.

«Водитель передал через посредника денежные средства в размере 30 тыс. руб. <...>, после чего продолжил движение. Данный сотрудник уволен из органов внутренних дел за проступок, порочащий честь и достоинство», — говорится в сообщении пресс-службы.

Материалы о сотруднике ДПС передали в следственные органы.

Убийство Кирилла Ковалева произошло 17 апреля. По версии следствия, молодой человек сделал замечание неправильно припарковавшемуся водителю Шахину Аббасову. Начался конфликт, Аббасов позвал на подмогу родственников, избил Ковалева и несколько раз ударил ножом. Аббасов с принимавшим участие в избиении старшим братом скрылись с места преступления, поменяв несколько автомобилей.

19 апреля мужчин задержали в Ростовской области, в их машине нашли пистолет и нож. Всего суд арестовал шесть подозреваемых по делу. Им вменяют убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений — п. «ж» и «и» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса.

Во время обыска в квартире Аббасова обнаружили более 44 млн руб. и $300 тыс. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить источник происхождения этих денег.