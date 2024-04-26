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Сотрудника ДПС уволили после взятки от фигуранта дела об убийстве байкера

Сотрудника ДПС уволили после взятки от фигуранта дела об убийстве в Москве
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Инспектора ДПС уволили из-за 30-тысячной взятки, полученной им во время дежурства на выезде из микрорайона Капотня на МКАД в ночь на 18 апреля, сообщает пресс-служба МВД.

Ранее Басманный районный суд Москвы арестовал до 18 июня сотрудника ДПС Дмитрия Бовтунова, за взятку пропустившего машину с одним из подозреваемых в убийстве жителя Люблино Кирилла Ковалева 17 апреля.

По данным МВД, сотрудник ГИБДД в ночь на 18 апреля остановил автомобиль, за рулем которого находился мужчина 2001 года рождения без водительского удостоверения. На переднее стекло водитель в нарушение стандартов наклеил пленку.

«Водитель передал через посредника денежные средства в размере 30 тыс. руб. <...>, после чего продолжил движение. Данный сотрудник уволен из органов внутренних дел за проступок, порочащий честь и достоинство», — говорится в сообщении пресс-службы.

Материалы о сотруднике ДПС передали в следственные органы.

Инспектора ДПС обвинили во взятке от фигуранта дела об убийстве в Москве
Общество
Дмитрий Бовтунов

Убийство Кирилла Ковалева произошло 17 апреля. По версии следствия, молодой человек сделал замечание неправильно припарковавшемуся водителю Шахину Аббасову. Начался конфликт, Аббасов позвал на подмогу родственников, избил Ковалева и несколько раз ударил ножом. Аббасов с принимавшим участие в избиении старшим братом скрылись с места преступления, поменяв несколько автомобилей.

19 апреля мужчин задержали в Ростовской области, в их машине нашли пистолет и нож. Всего суд арестовал шесть подозреваемых по делу. Им вменяют убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений — п. «ж» и «и» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса.

Во время обыска в квартире Аббасова обнаружили более 44 млн руб. и $300 тыс. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить источник происхождения этих денег.

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Москва убийство водитель ГИБДД
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