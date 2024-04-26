 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Ростовской области задержали нападавшего на людей самбиста

СК возбудил дело после нападений самбиста на жителей Ростовской области
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Избивавшего жителей Ростовской области 17-летнего молодого человека обвинили в хулиганстве, сообщила пресс-служба Следственного комитета Ростовской области. По данным телеграм-канала Shot, речь идет о блогере-самбисте, который избивал людей на улицах Ростова-на-Дону и выкладывал видео с драками в интернет.

«Фигурант дела <...> нанес телесные повреждения неустановленным гражданам, применив тем самым насилие, снимая указанные действия на камеру. Являясь администратором канала в интернет-мессенджере, он опубликовал <...> противоправный контент», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в региональном ГУ МВД сообщили о задержании молодого человека.

Подозреваемого зовут Богдан Шеховцев, он занимается самбо и приехал в Ростовскую область с Украины, сообщает Shot. Шеховцев неоднократно нападал на людей, кидал их на землю и ломал пальцы. По данным Shot, блогер избил более 50 человек.

СК завел дело против избивавшего прохожих выходца из Азербайджана
Общество
Фото:СК РФ

Осенью 2023 года возбудили уголовное дело в отношении выходца из Азербайджана, который избивал прохожих. Молодой человек выкладывал ролики с нападениями в интернет. Следственный комитет возбудил дело по статье о хулиганстве — п. «а» ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
самбо нападение Ростов-на-Дону
Материалы по теме
В Петербурге подростка арестовали по делу об избиении прохожих
Общество
СК завел дело против избивавшего прохожих выходца из Азербайджана
Общество
В Дагестане попросили принять меры из-за избиения школьницы в Петербурге
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 16:31
Зеленский уволил назначенного в марте командующего Силами поддержки ВСУ Политика, 22:06
Эрдоган отложил планировавшийся на 9 мая визит в США Политика, 21:58
Минфин сообщил о планах ужесточить контроль за «тропами» вывоза золота Экономика, 21:45
Судно получило повреждения у берегов Йемена из-за ракетной атаки Политика, 21:42
В Киеве эвакуировали две больницы из-за видео с «анонсом удара» Политика, 21:41
Участников массовой драки в Туапсе выдворят из России Общество, 21:39
В суд поступила жалоба на арест замминистра обороны Иванова Политика, 21:38
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Московское «Динамо» подписало контракт с рекордсменом МХЛ Спорт, 21:36
Экс-футболист подал в суд на Pfizer, связав вакцинацию со своими травмами Спорт, 21:30
Сальдо сообщил о гибели жителя Каховки при обстреле Политика, 21:27
В Греции олимпийский огонь передали организаторам Игр-2024 в Париже Спорт, 21:23
Главный приз Московского международного кинофестиваля получил «Стыд» Life, 21:11
В Ростовской области задержали нападавшего на людей самбиста Общество, 21:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:01