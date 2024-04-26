В Ростовской области задержали нападавшего на людей самбиста

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Избивавшего жителей Ростовской области 17-летнего молодого человека обвинили в хулиганстве, сообщила пресс-служба Следственного комитета Ростовской области. По данным телеграм-канала Shot, речь идет о блогере-самбисте, который избивал людей на улицах Ростова-на-Дону и выкладывал видео с драками в интернет.

«Фигурант дела <...> нанес телесные повреждения неустановленным гражданам, применив тем самым насилие, снимая указанные действия на камеру. Являясь администратором канала в интернет-мессенджере, он опубликовал <...> противоправный контент», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в региональном ГУ МВД сообщили о задержании молодого человека.

Подозреваемого зовут Богдан Шеховцев, он занимается самбо и приехал в Ростовскую область с Украины, сообщает Shot. Шеховцев неоднократно нападал на людей, кидал их на землю и ломал пальцы. По данным Shot, блогер избил более 50 человек.

Осенью 2023 года возбудили уголовное дело в отношении выходца из Азербайджана, который избивал прохожих. Молодой человек выкладывал ролики с нападениями в интернет. Следственный комитет возбудил дело по статье о хулиганстве — п. «а» ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса.