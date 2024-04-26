Московское «Динамо» подписало контракт с рекордсменом МХЛ

Соглашение с Иваном Рябкиным рассчитано на три сезона. Форвард является лучшим ассистентом и занимает второе место в списке лучших бомбардиров до 17 лет в истории МХЛ

Иван Рябкин (Фото: dynamo.ru)

Форвард Иван Рябкин подписал контракт с «Динамо». Об этом сообщается на сайте московского клуба КХЛ.

Соглашение с хоккеистом, которому 25 апреля исполнилось 17 лет, рассчитано на три сезона. Это его первый профессиональный контракт.

В дебютном сезоне в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) Рябкин в составе МХК «Динамо» в 49 матчах набрал 64 (25+39) очка при показателе полезности «+34».

Форвард побил рекорд среди лучших ассистентов и стал вторым в списке лучших бомбардиров до 17 лет в истории МХЛ.

По голевым передачам (37) рекорд ранее принадлежал Ивану Демидову из петербургского СКА-1946. В списке лучших бомбардиров Рябкин превзошел достижение нынешней звезды НХЛ Никиты Кучерова, который до этого возраста смог набрать 54 (29+25) очка. Рекордсменом МХЛ является Матвей Мичков с 84 (55+29) очками.