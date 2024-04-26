Прокуратура: участников массовой драки в Туапсе выдворят из России

Участников массовой драки в Туапсе выдворят из России

Фото: МВД России

Устроившие массовую драку на улице Сочинской в Туапсе мигранты будут выдворены из России, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в телеграм-канале.

По данным ведомства, в беспорядках участвовали 15 граждан Узбекистана.

«Приняты решения о привлечении к административной ответственности с принудительным выдворением за пределы России», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Мигранты выполняли работы на НПЗ в качестве сотрудников сторонней организации. Между ними произошел бытовой конфликт, сообщили в ведомстве.

В пресс-службе МВД региона сообщили, что всех участников конфликта задержали.

В декабре 2023 года в Петербурге у Лахта Центра произошел конфликт между мигрантами, в результате чего три человека пострадали. В отделение доставили более 100 граждан.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Позднее в МВД сообщили, что 13 участников драки будут выдворены из России, а 50 лишатся патента на трудовую деятельность.