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Экс-футболист подал в суд на Pfizer, связав вакцинацию со своими травмами

Экс-футболист подал в суд на Pfizer, связав вакцину от COVID со своими травмами
Бывший форвард молодежной сборной Франции Франсуа-Ксавье Фуму Тамузо заявил, что у него начались проблемы со здоровьем после прохождения вакцинации от COVID. В прошлом сезоне ему пришлось завершить карьеру в 29 лет из-за травм
Франсуа-Ксавье Фуму Тамузо
Франсуа-Ксавье Фуму Тамузо (Фото: Panoramic / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Бывший футболист «Осера» и молодежной сборной Франции Франсуа-Ксавье Фуму Тамузо подал в суд на компании Pfizer и BioNTech, разработчиков вакцины от COVID-19. Завершивший карьеру в 29 лет нападающий хочет установить, существует ли связь между его травмами и вакцинацией, а также получить компенсацию, сообщает France Bleu.

Тамузо с 2021 года выступал за «Лаваль» во второй лиге Франции, но был вынужден завершить карьеру ближе к концу прошлого сезона из-за многочисленных травм.

Бывший футболист утверждает, что он не является ни сторонником теории заговора, ни противником вакцинации, но хотел бы, чтобы в суде выяснили, существует ли связь между его травмами и вакциной. «Я хотел бы понять, почему мое тело перестало функционировать», — заявил Тамузо утверждая, что получил серию травм примерно в то же время, когда ему сделали прививку от коронавируса.

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Фото:Drew Angerer / Getty Images

30 июля 2021 года Тамузо получил первую дозу вакцины Pfizer, 23 августа — вторую. После этого, по словам футболиста, у него начались проблемы. Сначала появилась боль в левом колене, затем в октябре тендинит (воспаление сухожилия). В марте 2022-го он получил разрыв ахиллова сухожилия, это произошло вскоре после третьей дозы вакцины.

«Долгая прогулка едва выносима, пробежка невозможна. Когда я хочу, например, подняться по лестнице, взять что-то с полки или даже спуститься по лестнице, появляется сильная боль», — рассказал о своем нынешнем состоянии футболист.

Еще одним ответчиком будет Федерация футбола Франции (FFF), поскольку, как объясняет адвокат Тамузо, на момент вакцинации игрока она еще не была обязательной. «FFF несет ответственность в этой истории. До принятия закона она разработала протокол по вакцинации футболистов», — сказал Эрик Ланзароне.

Первое судебное заседание состоится 2 июля в Париже.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Франция суд Pfizer коронавирус BioNTech вакцинация
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