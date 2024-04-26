Губернатор Сальдо: один житель Каховки погиб в результате обстрела

Сальдо сообщил о гибели жителя Каховки при обстреле

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Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате обстрела Каховки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в телеграм-канале.

Пострадавших в состоянии средней тяжести госпитализировали.

Кроме того, под обстрел попал поселок Горностаевка, там повреждения получили три жилых дома. Пострадавших в результате атаки нет, сообщил Сальдо.

Власти Херсонской области периодически сообщают об обстрелах и атаках дронов на регион. В частности, 26 апреля при обстреле жилого сектора в Новой Каховке погиб один человек.

24 апреля в регионе ввели режим ракетной опасности. На фоне этого на 11 минут было перекрыто движение по Крымскому мосту.