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Военная операция на Украине ,  
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Столтенберг призвал быстро превратить обещания помощи Киеву в поставки

Генсек НАТО Столтенберг призвал превратить обещания помощи Киеву в поставки
Сюжет
Военная операция на Украине
Генсек НАТО назвал Германию крупнейшим европейским поставщиком военной помощи и поблагодарил ее за решение передать Киеву дополнительную батарею Patriot. Россия осуждает поставки оружия Украине
Йенс Столтенберг и Олаф Шольц
Йенс Столтенберг и Олаф Шольц (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что обещания помощи Украине должны быстро превратиться в поставки, его слова приводятся на сайте альянса.

Столтенберг назвал Германию крупнейшим европейским поставщиком военной помощи и поблагодарил ее за решение передать Киеву дополнительную батарею Patriot. Генсек выразил надежду, что другие союзники последуют примеру Берлина.

Кроме того, он приветствовал то, что ряд других стран, включая США, Великобританию и Нидерланды, пообещал Киеву новую помощь.

«Это наша ответственность быстро превратить эту поддержку в поставки», — отметил Столтенберг.

Столтенберг заявил, что страны НАТО не передали Киеву обещанную помощь
Политика
Йенс Столтенберг

Британский премьер-министр Риши Сунак на этой неделе пообещал предоставить Украине крупнейший в истории страны пакет военной помощи. Речь идет о поставке вооружений на £500 млн (около $620 млн), в том числе ракет класса «воздух — земля» Storm Shadow, чья дальность полета составляет около 250 км.

Газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что США тайно передали Украине более 100 дальнобойных ракет ATACMS, которые ВСУ сразу применили 17 апреля для атаки на объекты в Крыму. В тот день украинский президент Владимир Зеленский сообщил об ударе по аэродрому в Джанкое на севере полуострова, но использованное оружие не уточнил. Позднее, 19 апреля, Минобороны России отчиталось об уничтожении трех ракет комплекса ATACMS над Черным морем.

В Кремле в ответ на сообщение о секретных поставках заявили, что Соединенные Штаты «продолжают подливать масло в огонь, они не могут ничего изменить с точки зрения исхода специальной военной операции». «Мы победим», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Елена Чернышова
Йенс Столтенберг НАТО Украина военная помощь
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