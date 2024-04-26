В США заявили о вере в способность Украины победить Россию
Соединенные Штаты верят, что Украина способна одержать победу в конфликте с Россией, в том числе за счет помощи со стороны Вашингтона и других союзников, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала MSNBС.
«Да, они могут. Они могут победить», — сказал Салливан, отвечая на вопрос, верят ли США в победу Украины (цитата по «РИА Новости»). Представитель Белого дома пояснил, что такого результата Киев может добиться за счет «огромных усилий, мобилизованных» США и их союзниками для поставок украинской армии необходимого оружия и снаряжения.
По словам Салливана, военно-промышленный комплекс США наращивает производство вооружений, в частности боеприпасов, в которых нуждается Киев. «Мы удвоили производство артиллерийских снарядов и намерены увеличить его еще в два раза до конца текущего года», — отметил он.
Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о военной помощи Киеву на $60,64 млрд. Больше трети от общей суммы — $23,2 млрд — будет выделено на восполнение запасов США. $13,8 млрд предназначены для закупки вооружений для Украины, $11,3 млрд — на «текущие военные операции США в регионе» и $26 млн — на продолжение надзора за предоставляемой Киеву помощью.
До этого западные и украинские СМИ и политики неоднократно заявляли, что без срочной помощи Запада Украина рискует проиграть в конфликте. Об этом, в частности, говорил президент Украины Владимир Зеленский, призывая США как можно скорее согласовать пакет военной помощи, дебаты по поводу которого продолжались с октября.
Кремль подчеркивал, что в случае появления у Киева более сложных и дальнобойных вооружений может появиться необходимость в «санитарной зоне», чтобы отодвинуть украинскую военную инфраструктуру на безопасное расстояние от российских границ. Президент Владимир Путин говорил что без военной помощи Запада Украина продержится неделю.
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас