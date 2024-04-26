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Военная операция на Украине ,  
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В США заявили о вере в способность Украины победить Россию

Салливан: с помощью США и союзников Украина способна победить Россию
Сюжет
Военная операция на Украине
С помощью США и других союзников Украина способна победить Россию, заявил Салливан, отметив, что Вашингтон уже удвоил производство артиллерийских снарядов. Путин ранее говорил, что без помощи Запада Украина продержится неделю
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Соединенные Штаты верят, что Украина способна одержать победу в конфликте с Россией, в том числе за счет помощи со стороны Вашингтона и других союзников, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала MSNBС.

«Да, они могут. Они могут победить», — сказал Салливан, отвечая на вопрос, верят ли США в победу Украины (цитата по «РИА Новости»). Представитель Белого дома пояснил, что такого результата Киев может добиться за счет «огромных усилий, мобилизованных» США и их союзниками для поставок украинской армии необходимого оружия и снаряжения.

По словам Салливана, военно-промышленный комплекс США наращивает производство вооружений, в частности боеприпасов, в которых нуждается Киев. «Мы удвоили производство артиллерийских снарядов и намерены увеличить его еще в два раза до конца текущего года», — отметил он.

США подготовили контракты на оружие для Украины на $6 млрд
Политика
Фото:Eloisa Lopez / Reuters

Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о военной помощи Киеву на $60,64 млрд. Больше трети от общей суммы — $23,2 млрд — будет выделено на восполнение запасов США. $13,8 млрд предназначены для закупки вооружений для Украины, $11,3 млрд — на «текущие военные операции США в регионе» и $26 млн — на продолжение надзора за предоставляемой Киеву помощью.

До этого западные и украинские СМИ и политики неоднократно заявляли, что без срочной помощи Запада Украина рискует проиграть в конфликте. Об этом, в частности, говорил президент Украины Владимир Зеленский, призывая США как можно скорее согласовать пакет военной помощи, дебаты по поводу которого продолжались с октября.

Кремль подчеркивал, что в случае появления у Киева более сложных и дальнобойных вооружений может появиться необходимость в «санитарной зоне», чтобы отодвинуть украинскую военную инфраструктуру на безопасное расстояние от российских границ. Президент Владимир Путин говорил что без военной помощи Запада Украина продержится неделю.

В США заявили о вере в способность Украины победить Россию
В США заявили о вере в способность Украины победить Россию

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Джейк Салливан США Военная операция на Украине поставки оружия
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