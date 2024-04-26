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Дело Тимура Иванова ,  
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В суд поступила жалоба на арест замминистра обороны Иванова

Сюжет
Дело Тимура Иванова
Тимур Иванов
Тимур Иванов (Фото: пресс-служба судов города Москвы / Reuters)

В суд поступила апелляционная жалоба на арест замминистра обороны Тимура Иванова по делу о взяточничестве, следует из карточки дела.

Ранее этим утром об обжаловании ареста замминистра сообщил адвокат Денис Балуев. Защита попросила суд избрать для него не связанную с лишением свободы меру пресечения.

Иванова задержали 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), он помещен под стражу на два месяца, а его счета арестованы. 24 апреля министр обороны Сергей Шойгу отстранил своего заместителя от должности, которую он занял в 2016 году.

Дело Тимура Иванова: как и за что задержали замминистра обороны
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Тимур Иванов

В деле Иванова есть еще несколько фигурантов — Сергей Бородин и Александр Фомин. Первого обвинили по аналогичной статье, второго — в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК), их отправили в СИЗО до 23 июня. Всем троим грозит до 15 лет лишения свободы. Следователи считают, что Фомин в составе организованной группы лиц освободил Иванова и Бородина от оплаты ремонта и реконструкции зданий для нужд Минобороны и тем самым способствовал получению взятки.

По словам адвоката Иванова Мурада Мусаева, обвинение основано на предположениях, «что совершенно недопустимо». Вину в получении взятки Иванов в суде не признал, сообщил РБК другой его адвокат, Денис Балуев. Основанием для ареста, сказал Балуев, послужили доводы следствия, согласно которым Иванов с учетом занимаемой должности может оказать влияние на свидетелей, уничтожить доказательства или скрыться.

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замминистра обороны России
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