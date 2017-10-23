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Размещение ради успокоения
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Размещение ради успокоения
Газета № 180 (2677) (2310) Финансы, 20 окт, 00:01
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Размещение ради успокоения
МКБ начал встречи с инвесторами в рамках подготовки SPO
Московский кредитный банк предложит инвесторам акции нового выпуска, чтобы не сокращать объем кредитования и поддержать бонды. Акции объемом до $258 млн будут выкуплены преимущественно якорными инвесторами, считают эксперты
Роман Авдеев  (Фото: Евгений Гурко / «Коммерсантъ»)

Московский кредитный банк (МКБ) признался инвесторам, что испытывает потребность в капитале, чтобы соответствовать требованиям, предъявляемым к системно значимым банкам, говорится в проспекте выпуска акций (есть у РБК).

Встречи с инвесторами в рамках объявленного 18 октября вторичного размещения акций (SPO) банк начал в четверг, 19 октября. Согласно приглашению для инвесторов (есть у РБК) в рамках роуд-шоу МКБ проводит встречи на зарубежных площадках. Первые встречи в рамках SPO проводятся в Лондоне, а в начале следующей недели они пройдут в Нью-Йорке, Хельсинки, Стокгольме, Франкфурте, Вене и Москве. Организаторами и букраннерами размещения выступили Societe Generale, Otkritie Capital International Limited, «Атон», БК «Регион».

Согласно сообщению МКБ о проведении SPO банк планирует предложить до 3,2 млрд акций нового выпуска, что соответствует 13,4% количества размещенных акций банка. Исходя из котировок акций МКБ на 19 октября, рыночная стоимость выпуска может составить 14,45 млрд руб. Акционеры с преимущественным правом могли осуществить преимущественный выкуп акций с 10 по 19 октября. Бумаги, которые не были выкуплены в рамках преимущественного права, будут предложены российским и международным инвесторам в рамках SPO, говорится в сообщении банка.

Размещение состоится 26 октября, банк планирует привлечь до $258 млн, сообщил РБК источник, близкий к сделке. Эту цифру подтвердил источник, близкий к МКБ. Исходя из заявленных банком планов по объему привлечения, потенциальная цена составляет 4,64 руб. за бумагу (по курсу ЦБ на 20 октября). В пятницу на Московской бирже акции МКБ росли, цена закрытия составила 4,549 руб. за бумагу, рост 0,13% к итогам предыдущего дня. В день начала роуд-шоу цены снизились на 2,19%, цена закрытия составила 4,543 руб. за акцию.

В банке на вопрос РБК о том, верна ли цифра, названная источниками РБК, сообщили следующее. «Цифра $258 млн, которую один из организаторов разослал своим клиентам, — это чистая математика с использованием количества акций, которое банк планирует продать, текущей цены за одну акцию на Московской бирже, а также текущего курса доллара, — сказал РБК председатель правления МКБ Владимир Чубарь. — Сумма сделки будет зависеть от финальной цены размещения, которая будет определена по итогам встреч с инвесторами. Мы ожидаем, что размещение начнется в середине следующей недели». Окончательная цена размещения будет раскрыта 25 октября, говорится в сообщении банка о проведении допэмиссии.

«Даже если верхний диапазон цены размещения выше рынка, финальная цена будет определяться по мере сбора заявок, — говорит старший директор Fitch Ratings Александр Данилов. — Полагаю, что инвесторы наверняка насторожены на фоне последних событий в банковском секторе и цена будет ниже этого ориентира, если только банк уже не договорился с кем-то из существующих или старых партнеров».

Кому акции?

Назвать круг инвесторов, которым направлены предложения о покупке бумаг в рамках SPO, а также комментировать его цели детально в пресс-службе МКБ отказались. Источник РБК в банке настаивает, что SPO носит рыночный характер. «МКБ рассчитывает на рыночный спрос со стороны иностранных инвесторов, в связи с этим проводит на этой и следующей неделе ряд встреч в Великобритании, США, континентальной Европе», — говорит собеседник РБК.

Исходя из намерения банка, озвученного в официальном сообщении, сохранить долю контролирующего акционера — концерна «Россиум» бизнесмена Романа Авдеева на уровне 50% плюс одна акция, концерн выкупит 1,47 млрд акций. Таким образом, контролирующий акционер выкупит почти половину предложенных в рамках SPO бумаг. Подробно комментировать планы выкупа акций в «Россиуме» отказались.

Кому принадлежит МКБ

Московский кредитный банк по итогам первого полугодия 2017 года занимает девятое место по активам в ренкинге «Интерфакс-ЦЭА». Основной акционер — 56,83% — концерн «Россиум», контролируемый Романом Авдеевым. По данным на сайте МКБ, 4,54% принадлежат Европейскому банку развития (ЕБРР), 7,5% — ИК «Алгоритм», 9,97% — УК «Регионфинансресурс», действующей в качестве доверительного управляющего ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Вектор развития». Миноритарными акционерами банка являются еще ряд пенсионных фондов и их доверительных управляющих, в том числе «ИДжи Кэпитал Партнерс» (2,96%), «РОНИН Траст» (0,99%), «ЕФГ Управление активами» (1,68%), УК «БИН Финам Групп» (0,21%). Миноритарным акционерам принадлежит 13,36% акций банка, в частности председателю правления МКБ Владимиру Чубарю — 0,01%.

Другие действующие акционеры банка (которых РБК опрашивал исходя из контролируемых ими долей) также не стали детально комментировать размещение или отказались от комментариев. «Мы всегда внимательно следим за разными предложениями на рынке и ищем интересные возможности инвестирования пенсионных средств под управлением фонда. Предложения принять участие в SPO в НПФ «Сафмар» не поступало», — сообщили в пресс-службе компании. В БК «Регион», УК «Регионфинансресурс» отказались от комментариев. В ЕБРР заявили только, что не предоставляют комментариев «о компаниях, зарегистрированных на бирже».

Зачем капитал?

Потребность в привлечении дополнительного капитала МКБ раскрывает в проспекте ценных бумаг. В числе основных причин — риски нарушить нормативы достаточности капитала ЦБ с учетом вступающих в силу с 1 января 2018 года надбавок. В связи с включением в перечень системно значимых с 13 сентября банку надо будет помимо надбавки 1,25% для поддержания достаточности капитала соблюдать дополнительную надбавку в размере 0,35% за системную значимость. С 1 января 2018 года эти надбавки увеличиваются до 1,875 и 0,65% соответственно.

«Влияние новых требований регулирующего капитала на коэффициенты достаточности капитала МКБ до сих пор было незначительным, — говорится в проспекте эмиссии. — Но не может быть никаких гарантий того, что полное применение правил №395-Р не окажет существенного неблагоприятного влияния на финансовые результаты и коэффициенты капитала МКБ, а это означает, что МКБ может быть вынужден либо увеличить дополнительный капитал, либо уменьшить объем его кредитования», — отмечается в проспекте.

Действительно, МКБ рискует не соответствовать требованиям по нормативам достаточности капитала, предъявляемым к системным банкам, соглашаются эксперты. «С 1 января МКБ надо иметь коэффициенты базового и основного капитала с учетом надбавок на уровне 7,025 и 8,525 соответственно, — отмечает старший директор Fitch Ratings Александр Данилов. — Узкое место — коэффициент базового капитала (Н1.1), который по состоянию на 1 сентября у МКБ был 6,96%. С учетом аудита прибыли за три квартала банк, вероятно, сможет выйти на требуемый уровень 7,025%, но без дополнительных вливаний запас будет минимальный».

Впрочем, считают эксперты, даже недостаточный для соответствия требований системной значимости уровень базового капитала не мог быть основной причиной SPО. «Сейчас объективной потребности МКБ в капитале не просматривается, банку не хватает совсем немного, чтобы соответствовать требованиям по достаточности базового капитала с учетом надбавок, — считает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. — Эту проблему можно было бы решить, например, немного сократив активы, а не проводя затратное SPO. Возможно, в рамках размещения банк намерен создать дополнительный запас капитала на случай увеличения объема бизнеса или компенсации стоимости риска».

С помощью SPO МКБ рассчитывает укрепить позиции в глазах держателей субординированных облигаций банка, считают эксперты. ​«Допэмиссия МКБ преследует как минимум две цели: во-первых, продемонстрировать рынку поддержку от акционеров и, во-вторых, увеличить буферы капитала в силу более жестких требований к системно значимым банкам», — констатирует вице-президент Moody's Петр Паклин.

Намерение успокоить инвесторов в рамках SPO подтверждают и источники РБК, близкие к сделке. «В сентябре и октябре МКБ проводил ряд встреч с держателями его субординированных облигаций, которые настаивали на оказании поддержки банку со стороны основного акционера», — говорит собеседник РБК. «Привлечение капитала сейчас, в частности, продемонстрирует действующим инвесторам в суборды банка поддержку действующего акционера — «Россиума», — говорит источник РБК в МКБ.

О чем беспокоятся?

Успокаивать инвесторов МКБ вынужден после последних событий на финансовом рынке. В проспекте допэмиссии банк упоминает действия ЦБ по санации двух крупнейших частных банков — «ФК Открытие» и Бинбанка, отмечая, что это способствовало неопределенности в банковском секторе.

Эти события отразились и на МКБ, который в августе 2017 года был упомянут в рассылке «Альфа-Капитала» в числе банков, чье положение характеризовалось как нестабильное. В письме директора по работе с состоятельными клиентами Сергея Гаврилова были также упомянуты «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк. Компания вскоре отозвала письмо, назвав изложенное частным мнением менеджера. Два из упомянутых банков — «ФК Открытие» и Бинбанк — оказались санированными.

Позднее рейтинговое агентство Fitch Ratings в специальном исследовании рисков ликвидности частных российских банков в связи с ситуацией в четырех банках, упомянутых Гавриловым, отметило взаимосвязь между операциями РЕПО МКБ и «ФК Открытие». В частности, аналитики Fitch Ratings обратили внимание, что сокращение банком «ФК Открытие» сделок обратного РЕПО на сумму 370 млрд руб. совпало с ростом таких операций у МКБ на сумму более чем 200 млрд руб.

В последнюю неделю сентября инвесторы распродавали вечные бонды МКБ, что вынудило концерн «Россиум» объявить о начале выкупа субординированных еврооблигаций банка. По сведениям РБК, выкуп состоялся, но его объем был небольшим — котировки бумаг быстро стабилизировались.

На момент объявления о выкупе «Россиумом» цена вечного бонда МКБ была на уровне 81,44%, доходность к погашению — 11,042%. Цены выросли только спустя два дня после объявления и на 28 сентября составляли 82,88%, а доходность снизилась до 10,84%. После этого котировки постепенно росли, но цены не превышали 89,04%, доходность оставалась на уровне 10,2%. После объявления о проведении SPO доходность к погашению вечных бондов МКБ снизилась до 9,89%, цена выросла до 90,71% номинала. В пятницу цена этих бумаг выросла до 90,82%, доходность снизилась до 9,54%.

В конце сентября рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочные рейтинги приоритетного необеспеченного долга и долгосрочные депозитные рейтинги в национальной и иностранной валютах Московского кредитного банка с B1 до Ba3. Основанием для повышения стала высокая вероятность господдержки банка ЦБ в случае необходимости. Агентство обратило внимание на два фактора: недавнее включение МКБ в список системно значимых кредитных организаций, а также запуск нового механизма экстраординарной поддержки крупных частных банков через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС; через него недавно были санированы банк «ФК Открытие» и Бинбанк).

При этом МКБ отмечает в проспекте, что, хотя до последнего ему удавалось ограничивать неблагоприятное влияние такой ситуации, банк не уверен, что сможет делать это в будущем. «Не может быть уверенности, что МКБ будет продолжать делать это в будущем, если такая турбулентность будет продолжаться, в том числе в результате аналогичных мер, принимаемых ЦБ РФ в отношении других банков», — говорится в проспекте эмиссии.

«Разместить выпуск в рынок с учетом сложившегося информационного фона банку будет непросто», — полагает Александр Данилов.​ По сведениям двух источников РБК на банковском рынке, МКБ перед размещением заручился поддержкой нескольких якорных инвесторов. Их названий собеседники, впрочем, не раскрыли.

Авторы: Елена Пашутинская, Марина Божко.
Теги: докапитализация , МКБ , «ФК Открытие» , УК «Альфа-Капитал»
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