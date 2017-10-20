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Испытание Сирией: зачем Минобороны 24 «летающих танка»
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Испытание Сирией: зачем Минобороны 24 «летающих танка»
Газета № 179 (2676) (2010) 19 окт, 15:20
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«Летающие танки» пройдут проверку Сирией
Минобороны получит 24 модернизированных учебно-боевых вертолета Ми-28УБ
В ноябре Минобороны получит от «Вертолетов России» первую партию улучшенных вертолетов «Ночной охотник», которые будут стоить военному ведомству не менее $400 млн. Вертолеты должны скорректировать тактику действий авиации в Сирии
Фото: пресс-служба «Вертолеты России»

Для Сирии

Министерство обороны до 2020 года получит 24 модернизированных «Ночных охотника» — учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ, заявил РБК гендиректор холдинга «Вертолеты России» (холдинг входит в госкорпорацию «Ростех») Андрей Богинский. Он подчеркнул, что Ми-28УБ разработан с учетом его будущего применения в Сирии.

Первую партию вертолетов — до десяти штук — военное ведомство получит в ноябре этого года, в том числе две машины поступят в Торжок, в 344-й центр боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации, заявил журналистам в четверг, 19 октября, первый заместитель управляющего директора завода «Роствертол» (входит в холдинг «Вертолеты России») Вадим Баранников.

«На сегодняшний день Министерство обороны является единственным заказчиком Ми-28УБ, однако вертолеты типа Ми-28 в аналогичной комплектации поставляются зарубежным заказчикам», — сообщил гендиректор «Вертолетов России». Он добавил, что появление учебно-боевой версии открывает «практически неограниченные» возможности для совершенствования системы подготовки пилотов Ми-28Н.

Фото: пресс-служба «Вертолеты России»

«Возможность обучения не на тренажере, а на реальном боевом вертолете — большое преимущество наших военных летчиков в сравнении с коллегами из других государств», — заявил Богинский.

Гендиректор холдинга отказался называть РБК стоимость контракта с Минобороны и цену одного вертолета. При этом, как отмечают два источника РБК в авиационной отрасли, стоимость Ми-28УБ будет «немного выше» базовой модели из-за усовершенствованной конструкции и дополнительных возможностей. Стоимость Ми-28Н, по данным портала Аircraftcompare.com, который специализируется на сборе и анализе информации об авиационной технике, колеблется от $16,8 млн до $18 млн. Сумма контракта с Минобороны на поставку вертолетов, таким образом, составляет не менее $400 млн.

Поставка 24 учебно-боевых Ми-28 — крупнейший контракт «Вертолетов России» с Минобороны с 2015 года, сообщили РБК в пресс-службе холдинга. Российская армия впервые за свою историю получит учебно-боевые вертолеты с двойной системой управления, отметил представитель «Вертолетов России».

Что такое Ми-28 УБ

Улучшенный «Ночной охотник» — учебно-боевой Ми-28 — создан на базе ударного ночного вертолета Ми-28Н (принят на вооружение указом президента в 2009 году). Максимальная скорость — 300 км/ч, динамический потолок — 5,6 км, взлетная масса — почти 11 тыс. кг. Ми-28УБ вооружен комплексами управляемого ракетного вооружения «Атака-В» класса «воздух — поверхность» и «Стрелец» класса «воздух — воздух», несъемной подвижной 30-миллиметровой автоматической пушкой, а также блоками неуправляемых авиационных ракет (НАР) Б-8В20А для ракет типа С-8 калибра 80 мм и типа С-13 калибра 130 мм.

Основное отличие Ми-28УБ от Ми-28Н заключается в двойной системе управления, сообщили РБК в пресс-службе «Вертолетов России». Она позволяет пилотировать машину как из кабины летчика-командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора, что расширяет возможности практического обучения военных пилотов. Кроме того, в боевых условиях при нештатной ситуации управление машиной может взять на себя второй член экипажа. На вертолете также установлен пульт имитации отказов, который позволяет моделировать для обучаемого летчика отказ оборудования в полете для тренировок в кризисных ситуациях.

Ми-28УБ оснащен модернизированным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. На вертолете расширена кабина, увеличена площадь бронированного остекления и улучшен обзор с рабочего места летчика-оператора. У Ми-28УБ есть система автоматической посадки. Для защиты вертолета от ракет с тепловыми головками самонаведения на борту установлен новейший комплекс обороны с лазерной станцией защиты.

Зачем нужен «летающий танк»

Ми-28 УБ принимается на вооружение, чтобы скорректировать тактику действий российской авиации в Сирии и в других горячих точках в будущем, считают опрошенные РБК военные эксперты.

В армии не хватает военных летчиков, отметил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский. Выступая в феврале в Госдуме, министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что по состоянию на 2016 год дефицит военных летчиков в Воздушно-космических силах (ВКС) достигал 1300 человек.

В начале кампании ВКС в Сирии Минобороны возвращало военных из запаса и даже вводило ускоренные курсы пилотов для военнослужащих других специальностей, например авиатехников, напомнил Мураховский. «В этом смысле практическая подготовка пилотов на вертолетах с системой двойного управления имеет большое значение, — пояснил военный эксперт. — Благодаря такой системе опытный пилот сможет подсказать конкретные действия, перехватить управление в случае нештатной ситуации. Летчики будут готовиться вдвое быстрее».

Учебно-боевая модификация вертолета разработана для того, чтобы изначально готовить курсантов для полетов на Ми-28 — раньше начинающим пилотам приходилось проходить начальную подготовку на тренажере или на других типах вертолетов, а потом переучиваться на Ми-28, а на это уходило время, считает полковник запаса Андрей Паюсов. На модернизированном Ми-28 будут обучать курсантов выпускных курсов и летчиков на переподготовке, полагает эксперт.

Учебно-боевой Ми-28 позволит обкатывать молодой летный состав и растить вертолетчиков-штурмовиков, сказал РБК военный летчик-снайпер полковник запаса Сергей Ефимов. Учебный Ми-28 дает возможность изменить тактику боевых действий, а улучшенный обзор и бронированное остекление позволяют экипажу чувствовать себя в кабине увереннее. «А модернизированный интегрированный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования поможет эффективнее осуществлять поиск, обнаружение, распознавание и поражение целей», — сказал Ефимов.

Но кроме ускоренной подготовки военных летчиков перед Ми-28 стоит еще одна задача, отметил в разговоре с РБК старший инспектор-штурман штурманской службы управления авиации 4-й армии ВВС и противовоздушной обороны ЮВО полковник Сергей Горшунов. В современном бою вести технику пилотирования, выдерживая необходимые параметры, и наблюдать за противником, наводя машину на цель, одному члену экипажа сложно, подчеркнул полковник. «Поэтому Министерство обороны попросило разработать вертолет с двойной системой управления», — говорит Горшунов. По его словам, с помощью Ми-28УБ можно не только поддерживать пехоту, но и наносить ощутимый урон бронетехнике противника. «Можно сказать, что это летающий танк. Если применять управляемые ракеты, пара вертолетов может вывести из строя от четырех до восьми танков», — подытожил Горшунов.

Первый опытный образец Ми-28УБ был изготовлен «Роствертолом» в 2013 году, а в серийное производство вертолет был запущен в конце 2015 года, напомнил он. «Вертолет очень долго проверяли. Все испытания пройдены, в том числе вертолет прошел проверку в Сирии. Теперь речь о поставке первой партии», — пояснил источник.

Автор: Инна Сидоркова.
Теги: Минобороны , Сирия , вертолет , «Вертолеты России» , вертолет Ми-28 , Ми-28Н
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