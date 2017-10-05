Макроновские меры

Французские полицейские получат больше прав для борьбы с терроризмом

Парламент Франции в первом чтении принял закон по борьбе с терроризмом. Правозащитники опасаются полицейского произвола, эксперты сомневаются в том, что одобренные меры помогут эффективному противодействию экстремистам

Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Вечером во вторник, 3 октября, нижняя палата парламента Франции подавляющим большинством голосов приняла в первом чтении законопроект по борьбе с терроризмом. В поддержку документа высказались 415 депутатов (77% от присутствовавших на заседании). Законопроект, если будет принят, закрепит в качестве постоянных правил основные меры действующего в стране с ноября 2015 года (после серии терактов в Париже) режима ЧП.

За прошедшие два года парламент продлевал режим ЧП шесть раз, в последний раз — 6 июля, по представлению уже нового президента Эмманюэля Макрона. Тогда режим ЧП продлили до 1 ноября 2017 года. Как сообщает Би-би-си, принятый накануне документ должен вступить в силу до этой даты, заменив собой режим ЧП.

Правозащитники из Amnesty International предупреждают, что принятие законопроекта «передаст властям драконовские полномочия» по ограничению прав граждан без должного контроля. «Нельзя защитить граждан от ужасающего насилия путем попрания тех прав, которые правительство Макрона призвано было поддержать», — заявил в конце сентября директор Amnesty по Европе Джон Дальхизен.

Откройте, полиция!

Законопроект был предложен советом министров Франции 22 июня 2017 года — сразу после парламентских выборов и переназначения правительства во главе с премьером Эдуаром Филиппом. Усиление национальной безопасности и ужесточение борьбы с терроризмом были ключевыми пунктами предвыборной программы Макрона в ходе избирательной кампании.

Эмманюэль Макрон (Фото: Ludovic Marin / AP)

Одобренный в первом чтении документ содержит 12 статей, которые описывают права и обязанности полицейских и чиновников при предотвращении терактов.

Как гласит сообщение французского совета министров, ключевыми правительство считает четыре положения законопроекта. Во-первых, префекты (представители МВД и правительства на местах) получат право без судебного ордера создавать вокруг массового мероприятия так называемый периметр защиты, организовывать там проверку личных вещей и обыск автомобилей (с согласия водителя) и привлекать к этому процессу частных охранников. За отказ пройти проверку гражданина смогут вывести за пределы периметра.

Во-вторых, префекты смогут «закрывать молитвенные места, где ведется подстрекательство к совершению терактов». Закрытию должно предшествовать уведомление минимум за 48 часов, чтобы у служителей культа было время на обжалование в суде. В-третьих, предлагается упростить «персональное наблюдение» за подозрительными личностями, которые регулярно вступают в контакт с «лицами, имеющими террористические намерения». Если раньше для подобного наблюдения требовался судебный ордер, теперь префекту достаточно направить предварительное уведомление об установлении слежки в прокуратуру.

В-четвертых, законопроект дает префектам право санкционировать обыски в местах проживания или частого появления предполагаемых террористов, даже если их вина еще не доказана. Организованные префектом обыски должны быть предварительно авторизованы судом и проходить под наблюдением представителей суда.

Законопроект также инкорпорирует во французское законодательство принятую в апреле 2016 года директиву Европарламента, которая предписала властям стран ЕС собирать и хранить основные биографические данные авиапассажиров (имя, дата рождения, гражданство, даты поездки). Одобренный документ также создает законодательную базу для получения данных о предполагаемых преступниках — префект может без ордера не только временно ограничить их свободу передвижения, но и изучить их электронные устройства и данные об их коммуникациях.

Сознательное самоограничение

В верхней палате парламента законопроект был одобрен в первом чтении еще в середине июля. Обсуждение в нижней палате началось в конце сентября. 1 октября в Марселе был совершен теракт: в здании вокзала Сен-Шарль нападавший смертельно ранил ножом двоих человек, а затем был убит полицейскими. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

«Позавчера мы тоже находились в режиме ЧП, но это не уберегло от нападения. Поэтому нам следует постоянно сохранять бдительность», — заявил 3 октября депутатам министр внутренних дел Жерар Коллон. По его словам, Франция «до сих пор находится в состоянии войны». Выступая в парламенте следом за ним, премьер-министр Филипп призвал депутатов сохранять хладнокровие и поддержать «этот хороший закон, укрепляющий наш юридический арсенал перед лицом многогранной угрозы».

Крупнейшие теракты во Франции за последние два года 13–14 ноября 2015 года Париж и пригород Сен-Дени, погибли 130, ранены более 350 человек. Террористы произвели подрывы рядом со стадионом «Стад де Франс», в центре Парижа были обстреляны из автоматов несколько кафе, там же был захвачен концертный зал «Батаклан», куда на рок-концерт пришли 1,5 тыс. человек. Ответственность на себя взяла запрещенная группировка ИГ. 14 июля 2016 года Наезд грузовика на толпу людей в Ницце. Погибли 86, ранены более 100 человек. Грузовой автомобиль на скорости 60–70 км/ч врезался в толпу, проехал почти 2 км по переполненной людьми набережной. За рулем грузовика находился 31-летний гражданин Туниса Мухамед Булел, он был застрелен полицейскими. Ответственность взяла на себя группировка ИГ. 26 июля 2016 года Нападение на католическую церковь в Нормандии. Погиб один, ранен еще один человек. Злоумышленники захватили заложников, убили 84-летнего священника, ранив еще одного человека. Нападавшие были застрелены полицией. Ответственность за атаку на себя взяла группировка ИГ. 20 апреля 2017 года Нападение на полицейских в центре Парижа. Погиб один, ранены два человека. На улице Елисейские Поля в центре Парижа автомобиль с преступниками остановился рядом с патрульной машиной, вышедший мужчина из автоматического оружия открыл огонь по полицейским, убив одного из них и ранив еще двоих. Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГ.

По мнению правозащитников, законопроект существенно ограничивает права и свободы граждан. Как отмечает эксперт Human Rights Watch Картик Радж, документ переводит некоторые действия силовиков, такие как закрытие молельных мест, из разряда экстренных мер в разряд нормальной практики.

Радж обращает внимание на то, что префект получит право закрывать доступ в зону проведения усиленных разыскных мероприятий на срок до одного месяца; зоны же вокруг морских, железнодорожных и аэровокзалов, внутри которых полиция может проводить проверку личности без ордера, расширены до 20 км. Если применить последнюю меру одновременно во всех указанных пунктах, под ее действие попадет около 29% территории страны, на которой проживает 67% населения Франции.

Правозащитники также опасаются, что расширение прав полиции по проверке документов на улице может вылиться в дискриминацию по национальному признаку. «Это фактически проставление клейма на тех, кто выглядит как иностранец, на чернокожих и выходцев из Северной Африки», — заявил газете Liberation руководитель правозащитной группы Egalite Nationale Тьерри Валетт.

Судя по данным опроса социологов Odoxa, опубликованного 27 сентября, 57% французов поддерживают принятие законопроекта, при этом 62% опрошенных понимают, что он способен ухудшить состояние гражданских свобод в стране. Подавляющее большинство (85%) уверены, что законопроект сможет укрепить их личную безопасность.

Однако на пресс-конференции во вторник лидер ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен, напротив, раскритиковала текст законопроекта. По ее словам, документ предлагает лишь полумеры для борьбы с «исламистами, которые объявили нам войну».

Запоздалый ответ

Некоторые положения французского законопроекта аналогичны тем, которые уже приняты в разных странах, в том числе в России и Великобритании, рассказал РБК Артем Куреев, эксперт по безопасности Центра исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ, Центральной и Восточной Европы.

По словам Куреева, французский законопроект, например, наделяет дополнительными правами частные охранные компании, привлекаемые к обеспечению безопасности мероприятий. «Французы, наконец, решили официально наделить полномочиями по досмотру охранные фирмы. В России эта практика принята гораздо раньше», — рассказал Куреев РБК, подчеркнув, что легализация режима ЧП едва ли изменит ситуацию и снизит уровень террористической угрозы во Франции.

Все основные пункты французского законопроекта в России действуют уже давно. «Например, при заявлении митинга​ местные органы власти согласуют с МВД количество митингующих, и сотрудники силовых ведомств рассчитывают количество сил и средств для обеспечения безопасности и соблюдения правопорядка по периметру», — рассказал РБК источник в российских правоохранительных органах.

Говоря о закрытии молитвенных мест в случае пропаганды там терроризма, собеседник РБК отмечает, что в России при поступлении соответствующей информации представителей духовенства приглашают на профилактическую беседу. «Там сотрудники правоохранительных органов объясняют, какие законы нарушаются в том или ином случае, объявляют о возможных санкциях, если нарушения повторятся», — добавил собеседник.

Если законопроект правительства Франции вступит в силу, он едва ли поможет снизить уровень террористической угрозы, сказал РБК эксперт Высшей коммерческой школы (HEC Paris) Флоран Пармантье. «Каждый новый теракт поднимает вопрос о новом законе, но это не решает причины проблемы», — считает он. В данной ситуации надо решать проблему через образование, бороться с религиозными и политическими предрассудками, а законы эту проблему вряд ли смогут решить, заключает Пармантье.