В трех областях предупредили об опасности атаки беспилотников
В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале.
Он призвал местных жителей сохранять бдительность. Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки, добавил глава региона.
Позднее воздушную опасность ввели в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Воронежский губернатор Александр Гусев также предупредил об опасности атаки беспилотников. Он призвал жителей сохранять спокойствие и следить за официальными оповещениями.
После начала военной операции России на Украине приграничные области регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников.
Ранее Старовойт сообщил, что в течение дня в Курской области уничтожили два воздушных шара, предположительно, со взрывчаткой. Кроме того, у села Гоголевка из-за падения дрона получил повреждение объект инфраструктуры. Пострадал фасад здания, там также выбило стекла.
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