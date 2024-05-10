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Военная операция на Украине ,  
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В трех областях предупредили об опасности атаки беспилотников

В Курской, Воронежской и Липецкой областях объявлена опасность атаки дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Роман Старовойт
Роман Старовойт (Фото: gubernator_46 / Telegram)

В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале.

Он призвал местных жителей сохранять бдительность. Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки, добавил глава региона.

Позднее воздушную опасность ввели в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Воронежский губернатор Александр Гусев также предупредил об опасности атаки беспилотников. Он призвал жителей сохранять спокойствие и следить за официальными оповещениями.

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После начала военной операции России на Украине приграничные области регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников.

Ранее Старовойт сообщил, что в течение дня в Курской области уничтожили два воздушных шара, предположительно, со взрывчаткой. Кроме того, у села Гоголевка из-за падения дрона получил повреждение объект инфраструктуры. Пострадал фасад здания, там также выбило стекла.

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Курская область Воронежская область Роман Старовойт Александр Гусев Анатолий Артамонов Липецкая область
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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