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Военная операция на Украине ,  
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В Польше исключили отправку украинцев призывного возраста на родину силой

Посол Польши на Украине: власти не будут отправлять украинцев на родину силой
Сюжет
Военная операция на Украине
Варшава пока не решила, как поступать с украинцами в Польше, но не будет помогать Киеву возвращать их на родину силой, заявил польский посол на Украине Ярослав Гузы. Страны ЕС продолжат обсуждение этого вопроса
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Украинских мужчин призывного возраста, которые сейчас находятся в Польше, не будут возвращать на родину силой, такое «довольно трудно представить», сказал «Укринформу» польский посол в Киеве Ярослав Гузы.

По словам дипломата, в польском правительстве есть разные мнения на этот счет, но конкретного ответа, как поступать с украинскими мужчинами, у Варшавы нет. Гузы отметил, что сейчас на территории страны проживают миллионы украинцев.

«Мы очень хорошо понимаем ситуацию, в которой оказалось украинское правительство. Вообще у нас схожий исторический опыт: если идет война, надо защищаться, но на практике не все люди готовы это делать», — сказал посол. В начале полномасштабных военных действий в феврале 2022 года многие возвращались на Украину, сказал Гузы, добавив, что, насколько он понимает, «все добровольцы уже это сделали».

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Дипломат считает, что страны Евросоюза продолжат дискуссию по вопросу пребывания украинцев после того, как МИД Украины решил приостановить оказание консульских услуг для мужчин призывного возраста за границей. Мера будет действовать минимум до 18 мая, о ее принятии ведомство объявило на фоне закона об ужесточении правил мобилизации.

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина пообещала в конце апреля, что правительство не будет насильно возвращать граждан на родину из-за границы. Ряд европейских стран заявили, что не будут принудительно депортировать украинцев, в их числе — Эстония и Литва. Власти Германии заверили, что граждане Украины, у которых есть право на проживание в стране, могут остаться там вне зависимости от решений Киева.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Украина Польша мобилизация депортация посол
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