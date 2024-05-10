Троих дагестанцев наградят за спасение пассажиров автобуса в Петербурге

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Троих дагестанцев, которые участвовали в спасении пассажиров упавшего в реку Мойку автобуса, представят к госнаградам. Такое поручение дал глава республики Сергей Меликов.

По его словам, Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов стали свидетелями аварии, когда ехали на пятничную молитву. Они пытались докричаться до водителя, но не смогли, после чего прыгнули в воду и начали спасать людей.

«Поступок дагестанцев, пришедших на помощь пассажирам утонувшего в Санкт-Петербурге автобуса, вызвал во мне гордость. <...> Поручил представить вас к государственным наградам и буду рад лично пожать вам руку!» — написал Меликов в телеграм-канале.

Авария произошла днем 10 мая. По данным СК, в результате ДТП погибли семь человек. МЧС ранее сообщило, что из затонувшего автобуса достали девять пассажиров. Из них трое погибли, двое находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти. Сам автобус также подняли из воды.

Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург» Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург» Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург» Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург» Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург»

Полиция завела дело по ч. 5 ст. 264 УК — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Водителя задержали, он проходит по делу подозреваемым.

СК завел еще одно дело по ч. 3 ст. 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Глава ведомства Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования.