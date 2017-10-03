Первый пришел

Первый претендент
В понедельник, 2 октября, вице-премьер Аркадий Дворкович (курирует в правительстве вопросы транспорта) заявил на совещании с премьером Дмитрием Медведевым, что появились претенденты на покупку «ВИМ-Авиа», прекратившей полеты неделю назад из-за финансовых проблем. «Есть инвесторы, которые рассматривают для себя вариант покупки компании вместе с долгами, но эта работа завершится в ближайшие дни по результатам анализа», — сказал он, не уточнив деталей.
Представители Дворковича и Минтранса отказались отвечать на вопрос РБК о потенциальных претендентах на авиакомпанию.
Источник в правительстве сказал РБК, что одним из инвесторов «ВИМ-Авиа» может стать Борис Карлов, который в 2000-е годы был управляющим директором инвестфонда TPG Aurora. Именно Карлов привел в «ВИМ-Авиа» нового гендиректора Александра Бурдина, которого назначили в пятницу, 29 сентября, добавил знакомый Бурдина. По его словам, Карлов намерен инвестировать в авиакомпанию в случае, если ей будет предоставлена господдержка. Для перезапуска перевозчика нужно покрыть кассовый разрыв, который составляет 3 млрд руб., сказал источник.
Более десяти лет назад фонд TPG Aurora, входящий в американскую инвестгруппу TPG, рассматривал возможность инвестиций в запуск в России новой бюджетной авиакомпании. Но проект не был реализован.
Бурдин с осени 2015 года до сентября 2017 года был гендиректором «Трансаэро», которая на тот момент прекратила полеты, и пытался договориться с кредиторами, чтобы возродить компанию. Republic называл Карлова вдохновителем возрождения «Трансаэро», но убедить кредиторов не удалось: в сентябре они признали компанию банкротом.
Общий долг «ВИМ-Авиа», по оценкам Росавиации, составляет 7 млрд руб. Бурдин со своей командой приступил к «выработке новой адаптивной и экономически выгодной модели развития «ВИМ-Авиа», говорил ранее представитель «ВИМ-Авиа». Он отказался комментировать информацию об интересе Карлова к инвестициям в компанию.
Владельцы «ВИМ-Авиа» Рашид и Светлана Мурсекаевы, которые на прошлой неделе покинули Россию, были недоступны для комментариев.
Тяжелый взлет
Руководитель сайта Avia.ru Роман Гусаров отмечает, что при нынешней бизнес-модели «ВИМ-Авиа» «продолжение деятельности компании практически невозможно». «Необходимо не только закрыть все долги, но и вложить деньги в дальнейшую работу авиакомпании, чтобы перевозчик дотянул до весны», — говорит эксперт. В целом он скептически оценивает шансы на восстановление деятельности компании. «Как два года все обсуждали возможное возрождение «Трансаэро», так сейчас обсуждают возрождение «ВИМ-Авиа». Переформатировать компанию необходимо было раньше. После этого скандала никто не будет работать с «ВИМ-Авиа»: ни пассажиры не будут летать, ни аэропорты и туроператоры не будут сотрудничать», — считает Гусаров.
Аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов также считает, что возродить компанию будет непросто. «Из плюсов — у «ВИМ-Авиа» есть маршрутная сеть, сертификат, персонал, но вопрос в размере инвестиций. Помимо погашения просроченной задолженности необходимо будет инвестировать, чтобы поддержать компанию в низкий сезон», — отмечает эксперт. В общей сложности для продолжения работы «ВИМ-Авиа» необходимо не менее $100 млн (около 6 млрд руб.), считает он.
В качестве успешного примера возрождения компании Юминов приводит «ЮТэйр», которая провела реорганизацию парка и маршрутной сети и смогла продолжить работу. В ноябре 2015 года авиакомпания реструктуризировала долг на 43 млрд руб. и получила госгарантии на 9,5 млрд руб.
Представитель банка «Зенит», основного кредитора «ВИМ-Авиа», отказался от комментариев. В пресс-службе еще одного кредитора — Абсолют Банка — РБК заявили, что пока не получали каких-либо предложений от нового руководства «ВИМ-Авиа», отметив при этом, что готовы к любому конструктивному диалогу.
«ВИМ-Авиа» на прошлой неделе прекратила продажи билетов из-за долгов перед аэропортами и топливными компаниями. На тот момент было продано почти 200 тыс. билетов, около 40 тыс. человек находились за границей. Пассажиров вывозили как иностранные авиакомпании, так и российские, включая специальный летный отряд «Россия». Ко 2 октября всех пассажиров, вылет которых были просрочен, удалось вывезти, отчитался Минтранс. По данным министерства, за границей остаются 17,5 тыс. человек, но все они будут возвращены уже по графику.
Накануне министр транспорта Максим Соколов сказал, что вопрос об отзыве сертификата эксплуатанта у «ВИМ-Авиа» будет решаться в ближайшие две недели «после завершения критической ситуации».