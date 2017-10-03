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Газета № 166 (2663) (0310) 02 окт, 17:57
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Первый пришел
Стал известен претендент на покупку «ВИМ-Авиа»
Экс-управляющий директор инвестфонда TPG Aurora Борис Карлов — один из претендентов на покупку «ВИМ-Авиа», говорят источники РБК. Ранее он пытался перезапустить «Трансаэро» вместе с новым главой «ВИМ-Авиа» Александром Бурдиным
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Первый претендент

В понедельник, 2 октября, вице-премьер Аркадий Дворкович (курирует в правительстве вопросы транспорта) заявил на совещании с премьером Дмитрием Медведевым, что появились претенденты на покупку «ВИМ-Авиа», прекратившей полеты неделю назад из-за финансовых проблем. «Есть инвесторы, которые рассматривают для себя вариант покупки компании вместе с долгами, но эта работа завершится в ближайшие дни по результатам анализа», — сказал он, не уточнив деталей.

Представители Дворковича и Минтранса отказались отвечать на вопрос РБК о потенциальных претендентах на авиакомпанию.

Источник в правительстве сказал РБК, что одним из инвесторов «ВИМ-Авиа» может стать Борис Карлов, который в 2000-е годы был управляющим директором инвестфонда TPG Aurora. Именно Карлов привел в «ВИМ-Авиа» нового гендиректора Александра Бурдина, которого назначили в пятницу, 29 сентября, добавил знакомый Бурдина. ​По его словам, Карлов намерен инвестировать в авиакомпанию в случае, если ей будет предоставлена господдержка. Для перезапуска перевозчика нужно покрыть кассовый разрыв, который составляет 3 млрд руб., сказал источник.

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Более десяти лет назад фонд TPG Aurora, входящий в американскую инвестгруппу TPG, рассматривал возможность инвестиций в запуск в России новой бюджетной авиакомпании. Но проект не был реализован.

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Бурдин с осени 2015 года до сентября 2017 года был гендиректором «Трансаэро», которая на тот момент прекратила полеты, и пытался договориться с кредиторами, чтобы возродить компанию. Republic называл Карлова вдохновителем возрождения «Трансаэро», но убедить кредиторов не удалось: в сентябре они признали компанию банкротом.

Общий долг «ВИМ-Авиа», по оценкам Росавиации, составляет 7 млрд руб. Бурдин со своей командой приступил к «выработке новой адаптивной и экономически выгодной модели развития «ВИМ-Авиа», говорил ранее представитель «ВИМ-Авиа». Он отказался комментировать информацию об интересе Карлова к инвестициям в компанию.

Владельцы «ВИМ-Авиа» Рашид и Светлана Мурсекаевы, которые на прошлой неделе покинули Россию, были недоступны для комментариев.

Тяжелый взлет

Руководитель сайта Avia.ru Роман Гусаров отмечает, что при нынешней бизнес-модели «ВИМ-Авиа» «продолжение деятельности компании практически невозможно». «Необходимо не только закрыть все долги, но и вложить деньги в дальнейшую работу авиакомпании, чтобы перевозчик дотянул до весны», — говорит эксперт. В целом он скептически оценивает шансы на восстановление деятельности компании. «Как два года все обсуждали возможное возрождение «Трансаэро», так сейчас обсуждают возрождение «ВИМ-Авиа». Переформатировать компанию необходимо было раньше. После этого скандала никто не будет работать с «ВИМ-Авиа»: ни пассажиры не будут летать, ни аэропорты и туроператоры не будут сотрудничать», — считает Гусаров.

Аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов также считает, что возродить компанию будет непросто. «Из плюсов — у «ВИМ-Авиа» есть маршрутная сеть, сертификат, персонал, но вопрос в размере инвестиций. Помимо погашения просроченной задолженности необходимо будет инвестировать, чтобы поддержать компанию в низкий сезон», — отмечает эксперт. В общей сложности для продолжения работы «ВИМ-Авиа» необходимо не менее $100 млн (около 6 млрд руб.), считает он.

В качестве успешного примера возрождения компании Юминов приводит «ЮТэйр», которая провела реорганизацию парка и маршрутной сети и смогла продолжить работу. В ноябре 2015 года авиакомпания реструктуризировала долг на 43 млрд руб. и получила госгарантии на 9,5 млрд руб.

Представитель банка «Зенит», основного кредитора «ВИМ-Авиа», отказался от комментариев. ​В пресс-службе еще одного кредитора — Абсолют Банка — РБК заявили, что пока не получали каких-либо предложений от нового руководства «ВИМ-Авиа», отметив при этом, что готовы к любому конструктивному диалогу.

«ВИМ-Авиа» на прошлой неделе прекратила продажи билетов из-за долгов перед аэропортами и топливными компаниями. На тот момент было продано почти 200 тыс. билетов, около 40 тыс. человек находились за границей. Пассажиров вывозили как иностранные авиакомпании, так и российские, включая специальный летный отряд «Россия». Ко 2 октября всех пассажиров, вылет которых были просрочен, удалось вывезти, отчитался Минтранс. По данным министерства, за границей остаются 17,5 тыс. человек, но все они ​будут возвращены уже по графику.

Накануне министр транспорта Максим Соколов сказал, что вопрос об отзыве сертификата эксплуатанта у «ВИМ-Авиа» будет решаться в ближайшие две недели «после завершения критической ситуации».

Авторы: Василий Маринин, Тимофей Дзядко, Валерия Комарова.
Теги: Аркадий Дворкович , «ВИМ-Авиа» , TPG Aurora
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