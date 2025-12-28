Еще один аэропорт приостановил полеты

Аэропорт Самары приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Аналогичные меры действуют в аэропортах Калуги, Саратова, Ярославля, Ульяновска и Пензы.

Ограничения на полеты накануне вечером были введены в аэропорту Волгограда, а в районе московских аэропортов Внуково и Шереметьево было ограничено использование воздушного пространства. На момент подготовки материала аэропорты работают в штатном режиме.

Кореняко добавил, что ограничения были введены из соображений безопасности.