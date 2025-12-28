Еще один аэропорт приостановил полеты
Аэропорт Самары приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Аналогичные меры действуют в аэропортах Калуги, Саратова, Ярославля, Ульяновска и Пензы.
Ограничения на полеты накануне вечером были введены в аэропорту Волгограда, а в районе московских аэропортов Внуково и Шереметьево было ограничено использование воздушного пространства. На момент подготовки материала аэропорты работают в штатном режиме.
Кореняко добавил, что ограничения были введены из соображений безопасности.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах