В Сызрани объявили об опасности атаки дронов
В городе Сызрань Самарской области объявили беспилотную опасность, сообщил местный портал «Маленькая Сызрань».
«Беспилотная опасность над Сызранью: укройтесь в помещении», — говорится в сообщении, опубликованном в 02:20 по местному времени (01:20 по мск)
Администрация города в своем сообществе во «Вконтакте» опубликовала правила поведения при атаке БПЛА.
Также на момент подготовки публикации несколько российских аэропортов приостановили прием и выпуск самолетов — ограничения действуют в Самаре, Калуге и Ульяновске.
