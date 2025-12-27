В Краснодаре ужесточили требования к выступлениям уличных артистов

Фото: Margo K / Shutterstock

В Краснодаре уличных музыкантов обязали согласовывать свои выступления с властями не позднее чем за 20 рабочих дней до их проведения. Документ опубликован на сайте городской администрации.

«Заявление подается заявителем в управление культуры не позднее двадцати рабочих дней до начала уличного выступления», — говорится в постановлении.

Администрация также установила перечень мест для проведения выступления и количество участников — оно не должно превышать шести человек. В заявлении, в числе прочего, нужно указать время и место проведения мероприятия, а также перечень исполняемых произведений.

Помимо этого, уличным музыкантам запрещено «исполнять произведения, противоречащие общественной морали и нравственности, использование репертуара, содержащего политические призывы или агитацию, ненормативную лексику и призывы к экстремизму, насилию, пропаганде войны, употреблению наркотиков, алкоголя, осуществлению иной противоправной и аморальной деятельности».

В случае нарушения заявителю и участникам выступления может быть назначена административная ответственность, предусмотренная статьей 2.19 Закона Краснодарского края о нарушении порядка проведения уличных выступлений. По ней гражданам может грозить штраф в размере 3 тыс. руб., лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность — 20 тыс. руб., а юридическим лицам — 30 тыс. руб.

С конца октября суд трижды назначил административное наказание участникам группы уличных музыкантов «Стоптайм», солистке Диане Логиновой и гитаристу Александру Орлову, из-за исполнения песен признанных иностранными агентами Noize MC (Иван Алексеев) и Монеточки (Елизавета Гырдымова). В отношении Логиновой также поступило два протокола о дискредитации армии — по одному из них ее оштрафовали на 30 тыс. руб., а второй вернули составителям. После освобождения из-под ареста Логинова и Орлов покинули Россию.

На фоне этого в ноябре в Санкт-Петербурге прошли рейды по контролю за соблюдением правил выступления уличных музыкантов — по их итогам было составлено 23 протокола об административных правонарушениях.