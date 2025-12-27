Аэропорт Саратова приостановил полеты

Аэропорт Саратова временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Помимо этого, аналогичные меры введены в аэропортах Волгограда, Ярославля и Калуги, а ограничения на использование воздушного пространства действуют у московских аэропортов Внуково и Шереметьево.

Кореняко добавил, что меры были приняты из соображений безопасности.

Российские аэропорты регулярно приостанавливают полеты на фоне угрозы ударов беспилотниками.