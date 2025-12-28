 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

Встречу Трампа и Зеленского перенесли на два часа раньше

Белый дом: встречу Трампа и Зеленского перенесли на два часа раньше
Сюжет
Мирный план по Украине

Воскресную встречу президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского перенесли на два часа — с 23:00 на 21:00 (по мск), сообщает пресс-пул Белого дома.

«13:00 (по местному времени — РБК) президент принимает участие в двусторонней встрече с Президентом Украины», — говорится в расписании.

Встреча пройдет в городе Палм-Бич, штат Флорида.

Зеленский прибыл в США на переговоры с Трампом
Политика

Зеленский уже прибыл в США.

На встрече стороны собираются обсудить некоторые ключевые аспекты нового мирного плана из 20 пунктов, подготовленного Киевом. В частности, речь идет о гарантиях безопасности и плане восстановления страны, также будут затронуты «военная составляющая» и «план дальнейших действий».

Александра Озерова
Дональд Трамп Владимир Зеленский США встреча
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
