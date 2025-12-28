Встречу Трампа и Зеленского перенесли на два часа раньше
Воскресную встречу президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского перенесли на два часа — с 23:00 на 21:00 (по мск), сообщает пресс-пул Белого дома.
«13:00 (по местному времени — РБК) президент принимает участие в двусторонней встрече с Президентом Украины», — говорится в расписании.
Встреча пройдет в городе Палм-Бич, штат Флорида.
Зеленский уже прибыл в США.
На встрече стороны собираются обсудить некоторые ключевые аспекты нового мирного плана из 20 пунктов, подготовленного Киевом. В частности, речь идет о гарантиях безопасности и плане восстановления страны, также будут затронуты «военная составляющая» и «план дальнейших действий».
