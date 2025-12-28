Зеленский прибыл в США на переговоры с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США, сообщает корреспондент «Суспільне».
Украинский лидер встретится с американским коллегой Дональдом Трампом в воскресенье, 28 декабря.
Ранее Зеленский сообщил, что собирается обсудить с Трампом гарантии безопасности, их сроки, а также экономическую помощь для восстановления страны.
Материал дополняется
