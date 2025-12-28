 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Зеленский прибыл в США на переговоры с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США, сообщает корреспондент «Суспільне».

Украинский лидер встретится с американским коллегой Дональдом Трампом в воскресенье, 28 декабря.

Ранее Зеленский сообщил, что собирается обсудить с Трампом гарантии безопасности, их сроки, а также экономическую помощь для восстановления страны.

Материал дополняется

Лента новостей
Три российских аэропорта возобновили полеты Политика, 02:36
Зеленский прибыл в США на переговоры с Трампом Политика, 02:28
Путин заявил, что российским командирам есть чем «порадовать» россиян Политика, 02:14
Стубб сообщил о продолжении работы в Европе над прочным миром для Киева Политика, 02:12
Еще один аэропорт приостановил полеты Политика, 01:33
На 101-м году жизни умер композитор и блокадник Александр Мерлин Общество, 01:19
Лавров счел, что Украина и Европа не готовы к конструктивным переговорам Политика, 01:17
В горах Казахстана обнаружили тела еще двух пропавших мужчин Общество, 01:03
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
В Шереметьево и Внуково сняли ограничения на полеты Политика, 00:14
За три часа над Россией сбили еще 43 дрона Политика, 00:11
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Туск назвал ключевой пункт мирных переговоров по Украине Политика, 00:02
В Краснодаре ужесточили требования к выступлениям уличных артистов Общество, 27 дек, 23:44