Путин заявил, что российским командирам есть чем «порадовать» россиян

Командирам российской армии есть чем «порадовать» россиян, заявил президент Владимир Путин на совещании в пункте управления Объединенной группировки войск. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Знаю, что вам есть что доложить, чем порадовать наших граждан, есть результаты», — сказал он, запрашивая доклады о ситуации на фронте.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил, что российская армия заняла несколько населенных пунктов, включая город Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в ДНР.

Материал дополняется