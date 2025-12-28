Путин заявил, что российским командирам есть чем «порадовать» россиян
Командирам российской армии есть чем «порадовать» россиян, заявил президент Владимир Путин на совещании в пункте управления Объединенной группировки войск. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.
«Знаю, что вам есть что доложить, чем порадовать наших граждан, есть результаты», — сказал он, запрашивая доклады о ситуации на фронте.
Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил, что российская армия заняла несколько населенных пунктов, включая город Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в ДНР.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах