Военная операция на Украине⁠,
0

За три часа над Россией сбили еще 43 дрона

Минобороны: за три часа над Россией сбили еще 43 дрона
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили 43 беспилотника над акваторией Азовского моря и девятью российскими регионами, сообщает Минобороны в телеграм-канале.

В период с 20:00 до 23:00 15 дронов были уничтожены над Ростовской областью, по шесть — над Волгоградской и Курской областями, еще по четыре — над Крымом и Липецкой областью.

Три дрона сбили над Белгородской областью и по одному — над Московским регионом, а также над Владимирской и Калужской областями. Над акваторией Азовского моря уничтожили два беспилотника.

Силы ПВО сбили 26 беспилотников на подлете к Москве
Политика
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Ранее Минобороны сообщило, что с 18:00 до 20:00 над Россией сбили 83 беспилотника, из них 23 — над Московским регионом, включая 18 дронов, летевших на столицу.

Авторы
Теги
Александра Озерова
ПВО беспилотники Азовское море Московский регион Минобороны
