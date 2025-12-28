За три часа над Россией сбили еще 43 дрона
Силы ПВО сбили 43 беспилотника над акваторией Азовского моря и девятью российскими регионами, сообщает Минобороны в телеграм-канале.
В период с 20:00 до 23:00 15 дронов были уничтожены над Ростовской областью, по шесть — над Волгоградской и Курской областями, еще по четыре — над Крымом и Липецкой областью.
Три дрона сбили над Белгородской областью и по одному — над Московским регионом, а также над Владимирской и Калужской областями. Над акваторией Азовского моря уничтожили два беспилотника.
Ранее Минобороны сообщило, что с 18:00 до 20:00 над Россией сбили 83 беспилотника, из них 23 — над Московским регионом, включая 18 дронов, летевших на столицу.
