В горах Казахстана обнаружили тела еще двух пропавших мужчин

В горах города Алма-Аты обнаружили тела еще двух туристов, ушедших 24 декабря. Об этом сообщило министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана в своем телеграм-канале.

В тот день в горы ушли три молодых человека, ночью 26 декабря сестра одного из них обратилась в службу 112, сообщив, что телефоны пропавших были отключены более 12 часов.

Об обнаружении тела одного из пропавших ведомство отчиталось накануне. Тела еще двух человек обнаружили в районе пика «Локомотив» на Тянь-Шане на высоте 3,7 тыс. м.

Для осуществления спасательных работ были задействованы около 80 человек, 12 единиц техники, четыре кинологических расчета и четыре беспилотника.

В августе на тянь-шаньском хребте в районе пика «Победа» со сломанной ногой застряла российская альпинистка Наталья Наговицина. Ее безуспешно пытались спасти в течение нескольких недель, но в начале сентября поисково-спасательную операцию прекратили.