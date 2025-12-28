Три российских аэропорта возобновили полеты
Аэропорты Пензы, Ярославля и Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
На момент подготовки материала полеты приостановлены в аэропортах Самары, Калуги и Ульяновска.
Кореняко добавил, что ограничения были введены из соображений безопасности.
Накануне вечером ограничения действовали в аэропорту Волгограда, в районе московских Внуково и Шереметьево было ограничено использование воздушного пространства. Сейчас аэропорты работают в штатном режиме.
