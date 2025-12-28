Стубб сообщил о продолжении работы в Европе над прочным миром для Киева

 Перейти к основному контенту
Президент Финляндии Александр Стубб после разговора украинского лидера Владимира Зеленского с европейцами и премьер-министром Канады Марком Карни заявил, что Европа продолжает работать над достижением справедливой и прочной мирной сделки.

«Хороший разговор с европейскими лидерами в преддверии завтрашней встречи президента Зеленского с президентом Трампом. Продолжаем работу над справедливым и прочным мирным соглашением», — написал он в X.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, также участвовавшая в разговоре, отметила в X, что Евросоюз приветствует все усилия, «ведущие к достижению нашей общей цели — справедливого и прочного мира, который сохранит суверенитет и территориальную целостность Украины». Она пообещала, что в 2026 году Брюссель продолжит оказывать давление на Москву, поддерживать Киев и «интенсивно работать над тем, чтобы сопровождать Украину на пути к членству в ЕС».

Зеленский раскрыл пять пунктов для обсуждения на переговорах с США
Политика
Фото:Олег Петрасюк / 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Финский лидер ранее заявил, что стороны как никогда близки к достижению мирного соглашения. «Так что мы почти у цели, но самые сложные 5% еще остались», — сказал он. Стубб отметил, что зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и посланник американского лидера Стив Уиткофф последние несколько недель «работали круглосуточно», чтобы сократить разногласия между Москвой и Киевом.

В прошлые выходные в Майами прошел новый раунд переговоров России и США. В гольф-клубе спецпосланник президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретился с Уиткоффом и Кушнером. Дмитриев назвал переговоры «конструктивными», а Уиткофф продуктивными.

Зеленский перед переговорами с американским коллегой прилетел в Канаду, где встретился с Карни. Он также созвонился с европейскими лидерами. «Во время разговора обсудили, как идем по дипломатическому треку сейчас», — рассказал президент. Он выразил надежду на «конструктивный разговор» с Трампом, а также после этого рассчитывает на новую встречу с европейцами.

