Лавров счел, что Украина и Европа не готовы к конструктивным переговорам

Украина и Европа не проявляют готовности к конструктивным переговорам, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью ТАСС по итогам 2025 года.

По его словам, российские военные «прочно завладели стратегической инициативой на линии фронта», хотя украинские войска не оставляют попыток изменить ситуацию.

Почти вся Европа, за некоторыми исключениями, в то же время продолжает «накачивать» Украину деньгами и оружием и «грезит о крахе российской экономики под санкционным нажимом», сказал Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства назвал Европу «главным препятствием к миру» после прихода к власти в США администрации Дональда Трампа. «Там не скрывают планов по подготовке к войне с Россией», — заявил Лавров. Он добавил, что в ЕС «попытались продавить решение» о передаче Украине замороженных российских активов, но не получилось.

Министр отметил, что Москва ценит усилия президента США Дональда Трампа и его команды по достижению мирного соглашения и «нацелена на дальнейшее взаимодействие с американскими переговорщиками по выработке устойчивых договоренностей, устраняющих первопричины конфликта».

Материал дополняется