Политика⁠,
0

В Польше объявили о планах построить систему обороны от дронов за €2 млрд

Польша планирует завершить строительство укреплений против беспилотников вдоль восточной границы стоимостью €2 млрд в течение двух лет, сообщил в интервью The Guardian
заместитель министра национальной обороны страны Цезари Томчик.

«Мы рассчитываем, что первые возможности системы появятся примерно через шесть месяцев, возможно, даже раньше. На завершение всей системы потребуется 24 месяца», — сказал он.

Новые системы противовоздушной обороны будут интегрированы в более старую «линию обороны», созданную десять лет назад. Замминистра уточнил, что они будут включать в себя пулеметы, ракеты и системы подавления дронов. Некоторое вооружение предназначено для использования только «в условиях войны» — например, многоствольные пулеметы, отметил Томчик.

В ноябре Томчик сообщал, что Варшава намерена создать собственную систему защиты от БПЛА, не дожидаясь реализации инициативы ЕС «Стена дронов». «Она [система борьбы с беспилотниками]должна состоять из различных датчиков и эффекторов, работающих одновременно, сначала обнаруживая и идентифицируя объекты, а затем нейтрализуя их», — пояснял он.

Материал дополняется

