Лавров назвал Европу главным препятствием к миру на Украине
Европа стала главным препятствием на пути к миру на Украине, считает глава МИД России Сергей Лавров. Об этом он заявил в интервью ТАСС по итогам 2025 года.
«После смены администрации в США Европа и Евросоюз стали главным препятствием к миру. Там не скрывают планов по подготовке к войне с Россией», — сказал Лавров.
Министр обороны Германии Борис Писториус на днях говорил, что не верит в возможность полномасштабной войн между Россией и НАТО. Генеральный секретарь блока Марк Рютте, в свою очередь, счел альянс «следующей целью России».
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии назвал генсека «умным человеком», но выразил недоумение по поводу его заявлений о вероятности войны с Москвой. По словам Путина, даже ключевой игрок НАТО — США — не видит угрозы со стороны России в своей стратегии национальной безопасности.
До этого Путин говорил, что Москва не собирается воевать с Европой, но если та начнет войну, то Россия готова «прямо сейчас». В таком случае может «быстро произойти ситуация, когда нам не с кем будет договариваться», предупреждал он.
