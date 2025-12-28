 Перейти к основному контенту
Лавров назвал Европу главным препятствием к миру на Украине

Лавров счел Европу главным препятствием к миру на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Европа стала главным препятствием на пути к миру на Украине, считает глава МИД России Сергей Лавров. Об этом он заявил в интервью ТАСС по итогам 2025 года.

«После смены администрации в США Европа и Евросоюз стали главным препятствием к миру. Там не скрывают планов по подготовке к войне с Россией», — сказал Лавров.

Лавров счел, что Украина и Европа не готовы к конструктивным переговорам
Политика

Министр обороны Германии Борис Писториус на днях говорил, что не верит в возможность полномасштабной войн между Россией и НАТО. Генеральный секретарь блока Марк Рютте, в свою очередь, счел альянс «следующей целью России».

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии назвал генсека «умным человеком», но выразил недоумение по поводу его заявлений о вероятности войны с Москвой. По словам Путина, даже ключевой игрок НАТО — США — не видит угрозы со стороны России в своей стратегии национальной безопасности.

До этого Путин говорил, что Москва не собирается воевать с Европой, но если та начнет войну, то Россия готова «прямо сейчас». В таком случае может «быстро произойти ситуация, когда нам не с кем будет договариваться», предупреждал он.

Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Сергей Лавров Европа Украина
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
