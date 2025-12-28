Росавиация: в Шереметьево и Внуково сняли ограничения на полеты

Московский аэропорт Шереметьево возобновил прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Там за время действия ограничений с 17:00 было отменено по 17 рейсов на вылет и посадку, 32 рейса были задержаны более чем на два часа. Еще 49 самолетов ушли на запасной аэродром.

Ограничения также сняты и во Внуково. Пресс-служба сообщила, что аэропорт осуществляет подготовку к вылету задержанных воздушных судов.

На момент публикации в аэропортах Калуги, Саратова, Волгограда, Ярославля, Ульяновска и Пензы полеты приостановлены.

Кореняко добавил, что ограничения были приняты из соображений безопасности.

Минобороны сообщило, что с 15:00 до 23:00 силы ПВО уничтожили над Московским регионом 32 беспилотника, в том числе 18 БПЛА, летевших на столицу.