На 101-м году жизни умер композитор и блокадник Александр Мерлин

Композитор Александр Мерлин скончался в возрасте ста лет. О его смерти сообщило генеральное консульство России в немецком городе Бонн.

Музыкант умер в Мюнхене, где проживал последние годы.

«На 101-м году ушел из жизни ветеран, участник Великой Отечественной войны, житель блокадного Ленинграда Александр Юльевич Мерлин», — говорится в сообщении.

Мерлин родился в 1925 году в Ленинграде и застал блокаду города во время Великой Отечественной войны. В 1958 году он окончил музыкальное училище при Ленинградской консерватории, однако на эстраде дебютировал в качестве автора-исполнителя еще в 1946 году.

За время работы Мерлин сочинил множество песен, таких как «Случай на Каме», «Письмо американскому солдату» и других. Его произведения, в числе прочих, исполняли Клавдия Шульженко, Эдита Хиль, Аркадий Райкин и Михаил Боярский.

Он был награжден медалями «За победу над Японией» и «Оборону Ленинграда» — его служба началась в отряде местной самообороны Ленинграда, а в 1945 году он принял участие в боях против Японии.

Также он стал дипломантом Всероссийского конкурса артистов эстрады в 1960 году и лауреатом первой премии на Всесоюзном смотре эстрадной публицистики в 1984-м.