Туск назвал ключевой пункт мирных переговоров по Украине

В ходе телефонного разговора украинского президента Владимира Зеленского с европейскими лидерами и премьером Канады стороны согласились, что ключевым вопросом является гарантии безопасности для Украины, заявил премьер Польши Дональд Туск.

«Все участники дискуссии (к которым также присоединились скандинавские страны, Канада, Нидерланды и НАТО) сошлись во мнении, что гарантии безопасности для Украины имеют решающее значение. Они должны быть конкретными и надежными. Такие гарантии также означают более безопасную Польшу. Завтра, после встречи президентов США и Украины, мы продолжим обсуждение», — заявил он.

Украинский президент Владимир Зеленский после разговора поблагодарил премьер-министра Канады Марка Карни, президента Франции Эмманюэля Макрона, президента Финляндии Александра Стубба, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьера Италии Джорджу Мелони, премьера Дании Метте Фредериксен, премьера Польши Туска, премьера Нидерландов Дика Схофа, премьера Норвегии Йонаса Гара Стёре, премьера Швеции Ульфа Кристерссона, главу Европейского совета Антониу Кошту, главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен за поддержку Украины.

«Во время разговора обсудили, как идем по дипломатическому треку сейчас. Итого обсудили важнейшие приоритеты. Украина ценит всю поддержку. Завтра после встречи с Президентом Трампом продолжим разговор», — написал Зеленский в телеграм-канале. Он подчеркнул, что Киеву «нужны сильные позиции как на фронте, так и в дипломатии». «Мир имеет достаточно сил, чтобы обеспечить безопасность и мир», — заключил он.

Зеленский прибыл в Галифакс в Канаде для встречи с Карни.

По его словам, в ходе переговоров он обсудил с европейцами «ключевые документы» урегулирования, о которых будет говорить завтра и с президентом США Дональдом Трампом.

«У нас 20 пунктов уже на 90% готовы, потому что есть решение. Может, кому-то нравиться, кому-то нет, но тем не менее $100 млрд Украина получит. Сегодня это еще раз подчеркнула Урсула фон дер Ляйен, а также Антониу Кошта», — сообщил президент.

Он выразил надежду на «конструктивный разговор» с США, а также рассчитывает на новую встречу с европейскими лидерами, чтобы «обсудить все наработки».

«Потому что есть гарантии безопасности Соединенных Штатов Америки и гарантии безопасности, которые зависят от наших европейских коллег. Все это мы хотим обсудить», — сказал украинский лидер.

Стубб отметил в X, что Европа продолжает работать над достижением справедливого мира для Киева.

«У меня состоялся хороший разговор с европейскими лидерами. Завтра президент Зеленский встретится с президентом Трампом. Мы будем работать вместе для достижения прочного и справедливого мира», — написал финский лидер.

У Украины есть свои красные линии, включая территории и Запорожскую АЭС, несмотря на это, у Киева и Москвы есть возможности для достижения мирного соглашения, подчеркивал украинский президент.

Президент Владимир Путин во время посещения пункта управления Объединенной группировки войск заявил, что с учетом темпов российского наступления в Донбассе интерес России к выводу украинскиз войск с этих территорий «сводится к нулю». «И если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем», — сказал он.

По словам Путина, на Западе появились «умные люди», которые рекомендуют Киеву «принять достойные условия завершения конфликта и предоставляют хорошие базовые условия для обеспечения безопасности».