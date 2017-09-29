Без четверти Сахалин

Правительство собирается отобрать у региона 50 млрд руб. нефтегазовых доходов

Минфин может забрать у Сахалина почти четверть доходов его бюджета начиная с 2018 года. Более 50 млрд руб. от налогов проекта «Сахалин-2» в правительстве собираются перебросить на дальневосточные проекты

Танкер-газовоз у причала отгрузки завода по производству сжиженного природного газа, входящего в проект «Сахалин-2» (Фото: Александр Семенов / ТАСС)

Правительство предлагает внести поправки в Бюджетный кодекс, предполагающие с 1 января 2018 года перераспределение в пользу федерального бюджета доходов от налога на прибыль участников нефтегазового соглашения о разделе продукции (СРП) «Сахалин-2», сообщил РБК источник, близкий к губернатору Сахалинской области. Текст поправок подготовлен, но еще не внесен в Думу, говорит он. О том, что такие изменения готовятся, говорится и в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2018–2020 годы, которая есть у РБК.

В случае принятия поправок потери сахалинского бюджета составят 51,3 млрд руб. за три года, в том числе 25 млрд руб. в 2018 году, следует из пояснительной записки. 25 млрд руб. — это 23% собственных доходов Сахалинской области, прогнозируемых на этот год. Официальный представитель Сахалинской области от комментариев отказался.

Сейчас в казну региона, губернатором которого является Олег Кожемяко, поступает 75% налогов на прибыль «Сахалина-2» — проекта по добыче углеводородов и сжижению газа на шельфе Сахалина с участием «Газпрома», Shell и японских компаний. А после корректировок будет поступать на две трети меньше — 25% вместо 75%, уточняет собеседник РБК и говорится в пояснительной записке к бюджету.

Перераспределяемый доход в 2018 году составит 25,3 млрд руб., в 2019 и 2020 годах — соответственно 13,3 млрд и 12,7 млрд руб., отмечается в документе. Эти деньги будут перенаправляться «на развитие Дальневосточного федерального округа».

Проект «Сахалин-2» разрабатывает компания Sakhalin Energy, акционерами которой являются «Газпром» (50% плюс одна акция), Shell (27,5% минус одна акция), Mitsui (12,5%), Mitsubishi (10%). Проект ведет добычу нефти и газа на двух месторождениях — Пильтун-Астохском (нефтяное месторождение с попутным газом) и Лунском (газовое месторождение с попутным газовым конденсатом и нефтяной оторочкой). Также в его рамках построен СПГ-завод, который по итогам 2016 года произвел 10,9 млн т СПГ. Государство получает доход с проекта в виде налога на прибыль и роялти прибыльной продукцией (выплачивается газом в натуральном виде).

Почему только один «Сахалин»?

Это не первый раз, когда федеральный центр забирает у Сахалинской области часть поступлений от проекта «Сахалин-2»: до 2017 года регион получал 80% налога на прибыль, но в конце 2016 года правительство перераспределило 5% на поддержку других регионов.

Новые поправки в законодательство тоже касаются только проекта «Сахалин-2», но не другого международного СРП — «Сахалин-1», говорит источник РБК в правительстве. Оба соглашения были заключены еще в середине 1990-х, оба защищены от влияния неблагоприятных изменений в российском законодательстве, что еще в 2000 году вызывало недовольство Счетной палаты. В российском Налоговом кодексе есть пункт, введенный в 1999 году, о том, что к СРП, заключенным до января 1996 года, применяются условия исчисления и уплаты налога на прибыль, установленные этими соглашениями, даже если эти условия противоречат российскому законодательству о налогах и сборах. Но разница между соглашениями «Сахалин-1» и «Сахалин-2» в том, что в первом прописано распределение налога на прибыль между Сахалинской областью (22% от прибыли) и федеральным бюджетом (13% от прибыли), а во втором записана только совокупная предельная ставка по налогу на прибыль (32%) без разбивки по бюджетам. Это и позволяет правительству сокращать долю региона в налоге на прибыль от участников «Сахалина-2», поясняет собеседник РБК, знакомый с этим предложением.

Железобетонное основание нефтяной платформы проекта «Сахалин-1» (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

При этом именно «Сахалин-2» обеспечивает крупнейшую долю нефтегазовых поступлений в сахалинский бюджет: в доходах региона от налога на прибыль участников двух СРП на «Сахалин-2» приходится 80–90%, а на «Сахалин-1» — 10-20% показывают данные областного бюджета, изученные РБК.

Сколько потеряет регион?

Налог на прибыль в рамках «Сахалина-2» в 2017 году (уплаченный по итогам прошлого года) принес Сахалинской области 36,2 млрд руб. при собственных доходах области в 108,7 млрд руб., которые ожидаются по итогам года (согласно областному закону о бюджете в сентябрьской редакции). Налог исчисляется в долларах и зависит от объемов добычи нефти и реализации СПГ от проекта, цены нефти, сметы расходов, курса доллара к рублю (чем рубль слабее, тем больше выигрыш бюджета на курсовой разнице). Если бы поправка о перераспределении 50 п.п. налога действовала уже в этом году, бюджет региона лишился бы 24,2 млрд руб., или 22% собственных доходов. Бюджет Сахалинской области дефицитный с 2016 года, по итогам 2017 года дефицит составит 10,84 млрд руб., или 10% собственных доходов.

Регион выступал резко против предстоящего перераспределения доходов, но центр настоял на своем, сетуют РБК собеседники, близкие к властям Сахалина. Федеральный чиновник указывает, что предложение поступило от Минвостокразвития и было поддержано полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. Уменьшение доли Сахалинской области по «Сахалину-2» на 50 п.п. согласовано с президентом, говорит другой собеседник РБК в правительстве. По его словам, в ходе обсуждений предлагалось сократить долю налоговых поступлений от проекта в регион до 37,5%, но курирующий вице-премьер настоял на 25%. Эти деньги понадобились как источник докапитализации Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ), утверждает он. Представитель ФРДВ Илья Ступин от комментариев отказался.

Уверенности для продвижения своих предложений ​Минвостокразвития добавили слова президента Владимира Путина, который пригрозил принять меры за невыполнение программы по развитию Дальневосточного региона. На форуме во Владивостоке в начале сентября он призвал членов правительства «не забывать никогда» о том, что Дальний Восток остается приоритетным регионом развития, и обеспечить объемы программ его финансирования из федерального бюджета.

Фонд развития Дальнего Востока учрежден Внешэкономбанком в 2011 году. В числе проектов, которые он финансирует, — строительство трансграничного моста через Амур и строительство жилья для сотрудников судостроительного комплекса «Звезда». Дефицит капитала Фонда развития Дальнего Востока на проекты, которые уже отобраны и по которым еще не принято инвестиционное решение, составляет порядка 40 млрд руб., говорил в интервью ТАСС в сентябре его гендиректор Алексей Чекунков. По его словам, разумная скорость инвестирования фондом — порядка 20–30 млрд руб. в год.

Два варианта

Но близкий к Минфину источник РБК говорит, что докапитализация ФРДВ не единственный сценарий использования перераспределяемых доходов Сахалина, есть и второй — перечисление всей суммы в федеральный бюджет с целью дотаций регионам Дальневосточного федерального округа на конкретные проекты, минуя фонд.

«По поручению курирующего данную тематику вице-премьера Юрия Трутнева Минфин прорабатывает соответствующие поправки в Бюджетный кодекс», — подтвердил РБК официальный представитель ведомства. Представитель Минприроды от комментариев отказался. Представитель Трутнева на запрос не ответил. Источник РБК в окружении вице-премьера объясняет, что на развитие проектов на Дальнем Востоке требуются средства, а Сахалин способен сократить свои расходы — его бюджет еще недавно был профицитным. Кроме того, в регионе растет количество других нефтегазовых проектов — от производства малотоннажного СПГ до добычи нефти «Роснефтью», что также предполагает отчисления в местный бюджет.

Российская бюджетная система устроена таким образом, что большинство регионов получают трансферты из федерального бюджета и только таким образом поддерживают дефицит на приемлемом уровне. Суммарная величина трансфертов регионам из федерального бюджета составляет около 1,5 трлн руб. в год. Соответственно, изъятие доходов из бюджета Сахалинской области должно быть в какой-то степени компенсировано увеличением федеральных трансфертов, полагает главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. Пресс-служба Минфина не ответила на вопрос о возможной компенсации выпадающих доходов Сахалина из федерального бюджета.