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Макроигра на микроуровне
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Макроигра на микроуровне
Газета № 162 (2659) (2709) Деньги, 26 сен, 18:38
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Макроигра на микроуровне
Как ограничить риски вложений в МФО
Микрофинансовые организации (МФО) обещают своим инвесторам высокие ставки. Но эксперты предупреждают: чем выше доходность, тем больше риск. Как ограничить риски утраты средств, вложенных в МФО?
Фото: Тим Яржомбек для РБК

Микрофинансовые организации могут не только выдавать населению быстрые деньги, но и сами выступают в качестве заемщиков. По данным ЦБ, в первом квартале 2017 года физические лица вложили в МФО 5,6 млрд руб., а средний размер инвестиций от одного частного инвестора составил 3,1 млн руб., что на 30% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Как говорится в аналитическом обзоре регулятора, «такой рост средней величины вложений в МФО связан с сокращением ставок по депозитам кредитных организаций».

По оценкам опрошенных РБК экспертов, предлагаемая МФО доходность, как правило, составляет 18–26% и существенно превышает банковскую доходность и темпы инфляции. По данным Банка России, максимальные ставки по вкладам в десяти крупнейших банках сейчас составляют в среднем 7,3%, год назад они были на уровне 8,7% годовых, годовая инфляция в августе 2017 года составила 3,3%.

Микрофинансовые компании вынуждены предлагать гражданам ставки заметно выше, чем банки. «Потребность у МФО в средствах большая, а источников фондирования мало», — отмечает заместитель директора саморегулируемой организации «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР») Андрей Паранич. Собственники МФО предоставляют существенную часть необходимых средств, но нужны другие источники, и все они недешевы, говорит он. Банки неохотно кредитуют МФО, как правило, не понимая и не вникая в модели работы микрофинансовых компаний, поэтому и ставки по таким кредитам высоки — порядка 20% годовых, отмечает эксперт.

Теоретически альтернативой для МФО могло бы выступать привлечение средств с помощью облигаций, но и здесь есть трудности. «Если говорить про классический рынок облигаций, то этой темой имеет смысл заниматься, если выпуск превышает 1 млрд руб. Но микрофинансовых компаний, которые могут привлечь миллиард и обслуживать его, немного», — говорит Паранич. Сейчас среди МФО облигации выпущены только компанией «Домашние деньги», и доходность по ним в сентябре 2017 года колебалась в районе 17,6–23,1%.

При этом не каждой МФО законодательно разрешено привлекать деньги от населения, напоминает президент Гильдии независимых финансовых советников Татьяна Мальцева​. Согласно поправкам в закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», с марта 2017 года все МФО разделились на микрокредитные компании (МКК) и микрофинансовые компании (МФК). Привлекать денежные средства от физических лиц, не являющихся учредителями, сегодня могут только последние. К ним ЦБ предъявляет более жесткие требования. В частности, МФК (в отличие от МКК) должны иметь капитал, превышающий 70 млн руб., проводить и представлять в ЦБ аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности, состоять в саморегулируемой организации (СРО) в сфере финансового рынка, объединяющей МФО.

РБК разбирался, как инвестору выбрать микрофинансовую компанию, чтобы ограничить риск потери своих вложений, и на какую доходность он может реально рассчитывать.

Условия и доходность

В отличие от вклада для инвестиций в МФК законом установлена минимальная сумма, которую может вложить физическое лицо, — 1,5 млн руб. «Подобный порог входа должен отсечь неквалифицированных инвесторов. Предполагается, что человек, который готов потратить такую сумму, имеет определенные финансовые навыки и способен оценить рыночные, юридические и административные риски», — объясняет Андрей Паранич.

Фактически МФК занимает у частного инвестора средства под определенный процент и на определенный срок. «В договоре займа изначально прописано, с какой периодичностью начисляются проценты, срочность инвестиции, доходность», — говорит главный исполнительный директор «Домашних денег» Андрей Бахвалов.

По его словам, чтобы разместить средства, инвестор заключает соответствующий договор с МФК (приходит в офис или получает документы по почте), с подписанным договором идет в банк, где у него открыт счет, и просит перечислить средства на счет организации. После на личный счет инвестора переводятся проценты (ежемесячно, ежеквартально или по итогам всего срока в зависимости от схемы, прописанной в договоре).

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Чем дольше срок размещения и больше сумма вложений, тем выше ставка. Большинство МФК, входящих в топ-10 ренкинга «Эксперт РА» по общему размеру портфеля микрозаймов, предлагают инвестиции сроком от шести месяцев при минимальных ставках 10–15%. При размещении сроком на 24 месяца и выше МФО предлагают 23–26%.

Ставки зависят не только от сроков вложения, но и от того, как устроен бизнес МФК, уточняет Андрей Паранич. «Если организация работает в низкорискованном сегменте — например, предлагает заем под залог недвижимости, то ставка в среднем составляет 15–16% годовых. Если сегмент более рискованный, то ставка будет больше», — говорит он.

Рассчитывая свою прибыль, инвестор должен учесть, что ему необходимо будет заплатить подоходный налог (13%) на начисленные проценты. «МФК, являясь налоговым агентом, отчисляет налог за инвестора», — говорит Андрей Бахвалов.

Также, по его словам, многие компании в течение срока договора позволяют вносить дополнительные суммы и пролонгировать договор. Инвестор также может досрочно забрать свои средства. В этом случае ставки будут снижены в среднем на 3–5 п.п., а проценты, уже начисленные инвестору за предыдущие месяцы, будут пересчитаны.

Риски и гарантии

Высокая доходность сопряжена с высокими рисками для инвестора, предупреждают эксперты. «Инвестиции в МФО относятся к высокорискованному с повышенной доходностью финансовому инструменту и заслуженно могут составлять до 5% всего инвестиционного портфеля», — советует Татьяна Мальцева.

По ее словам, принципиальным отличием размещения денег в МФО от банковского вклада является то, что микрофинансовые компании законодательно не подпадают под государственный механизм защиты денег и не входят в систему страхования вкладов. В случае банкротства МФО все риски и последствия инвестор принимает на себя.

«Инвестиции в МФО не застрахованы государством, когда вы вкладываете деньги, вы заключаете договор займа с юрлицом, которому даете деньги, и принимаете на себя все связанные с этим риски. Гарантии, что вы получите деньги обратно, предоставляет вам только заемщик, на общих основаниях. Если что-то происходит, вас защищают Гражданский кодекс, закон о банкротстве, но некоторые МФО дополнительно идут навстречу инвесторам и страхуют собственный предпринимательский риск», — говорит гендиректор микрофинансовой организации «Мани Фанни» Александр Шустов.

По его словам, в случае банкротства компании инвесторы — физические лица, не являющиеся учредителями компании, — становятся в очередь на выплату. Сначала удовлетворяются требования кредиторов по договорам займа в пределах суммы основного долга в 3 млн руб. После могут компенсировать средства тем, кто еще остался, плюс будут удовлетворяться требования кредиторов — индивидуальных предпринимателей, а также требования иных лиц.

Что касается страхования предпринимательского риска, оно предполагает страховку имущественных интересов МФО, которые могут быть ущемлены, если какой-либо из контрагентов нарушит свои обязательства, и в результате этого будет получен убыток, поясняет Шустов. Иными словами, страховщик готов будет принять на себя риски инвесторов, связанные с невозвратом инвестированных денег со стороны организации.

Фото: Никита Попов / РБК

Как выбрать МФК

В выборе объекта будущей инвестиции не стоит гоняться за сверхвысоким доходом. Как отмечает Александр Шустов, более мелкие компании будут завлекать инвесторов заоблачно высокими процентами, а МФК, давно работающие на рынке, будут предлагать умеренные цифры, и важно понимать, какую доходность реально обеспечить в нынешних условиях рынка.

Андрей Паранич, в свою очередь, говорит, что если компания привлекает деньги под 30% годовых и выше, то это уже очень рискованно для инвестора. «Дорогие деньги могут поставить компанию в сложное финансовое положение, в итоге у нее не останется средств, чтобы выплатить инвесторам предусмотренные договором проценты», — поясняет он.

Важную роль играет репутация компании. «Важно инвестировать в компанию с длинной историей и брендом​ — так можно ограничить свои риски», — считает Шустов.

Также важно, какой рейтинг присваивают компании рейтинговые агентства. Если это А и выше, то организация считается надежной, рейтинг В уже может говорить о рискованности, отмечает генеральный директор компании «Персональный советник» Наталья Смирнова.

Татьяна Мальцева, в свою очередь, советует обязательно проверять, входит ли выбранная инвестором компания в реестр микрофинансовых организаций Центробанка. В данный момент в России официально работает 2299 организаций, а с 2011 года по сегодняшний день из реестра было удалено 6195 МФО.

Кроме того, президент Гильдии независимых финансовых советников призывает внимательно сверить всю предоставленную компанией информацию со сведениями в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц). «В момент подписания договора обязательно сравните полное официальное название и реквизиты МФО (согласно данным ЕГРЮЛ) с названием юридического лица, фигурирующего в договоре», — говорит она.

Дело в том, что некоторые недобросовестные микрофинансовые компании в договорах указывают наименование компании с созвучным названием. Например, официальное название компании, входящей в реестр микрофинансовых организаций, — «Солнышко», а в договоре обозначено: «Солнышко-инвест». В итоге предъявить претензии после подписания договора инвестору будет некому, отмечает эксперт.​

Также специалисты советуют обратить внимание на то, какие именно займы выдает компания. «Организации, выдающие займы под залог имущества (квартиры, машины), более надежны с точки зрения инвестора, чем компании, которые выдают кредиты «до зарплаты» без залога и поручителей​, так как в первом случае заемщик более мотивирован вернуть деньги», — говорит Наталья Смирнова.

Автор: Александра Посыпкина.
Теги: инвестиции , вклады , ставки , микрофинансовые организации
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