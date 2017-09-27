Макроигра на микроуровне

Микрофинансовые организации могут не только выдавать населению быстрые деньги, но и сами выступают в качестве заемщиков. По данным ЦБ, в первом квартале 2017 года физические лица вложили в МФО 5,6 млрд руб., а средний размер инвестиций от одного частного инвестора составил 3,1 млн руб., что на 30% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Как говорится в аналитическом обзоре регулятора, «такой рост средней величины вложений в МФО связан с сокращением ставок по депозитам кредитных организаций».
По оценкам опрошенных РБК экспертов, предлагаемая МФО доходность, как правило, составляет 18–26% и существенно превышает банковскую доходность и темпы инфляции. По данным Банка России, максимальные ставки по вкладам в десяти крупнейших банках сейчас составляют в среднем 7,3%, год назад они были на уровне 8,7% годовых, годовая инфляция в августе 2017 года составила 3,3%.
Микрофинансовые компании вынуждены предлагать гражданам ставки заметно выше, чем банки. «Потребность у МФО в средствах большая, а источников фондирования мало», — отмечает заместитель директора саморегулируемой организации «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР») Андрей Паранич. Собственники МФО предоставляют существенную часть необходимых средств, но нужны другие источники, и все они недешевы, говорит он. Банки неохотно кредитуют МФО, как правило, не понимая и не вникая в модели работы микрофинансовых компаний, поэтому и ставки по таким кредитам высоки — порядка 20% годовых, отмечает эксперт.
Теоретически альтернативой для МФО могло бы выступать привлечение средств с помощью облигаций, но и здесь есть трудности. «Если говорить про классический рынок облигаций, то этой темой имеет смысл заниматься, если выпуск превышает 1 млрд руб. Но микрофинансовых компаний, которые могут привлечь миллиард и обслуживать его, немного», — говорит Паранич. Сейчас среди МФО облигации выпущены только компанией «Домашние деньги», и доходность по ним в сентябре 2017 года колебалась в районе 17,6–23,1%.
При этом не каждой МФО законодательно разрешено привлекать деньги от населения, напоминает президент Гильдии независимых финансовых советников Татьяна Мальцева. Согласно поправкам в закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», с марта 2017 года все МФО разделились на микрокредитные компании (МКК) и микрофинансовые компании (МФК). Привлекать денежные средства от физических лиц, не являющихся учредителями, сегодня могут только последние. К ним ЦБ предъявляет более жесткие требования. В частности, МФК (в отличие от МКК) должны иметь капитал, превышающий 70 млн руб., проводить и представлять в ЦБ аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности, состоять в саморегулируемой организации (СРО) в сфере финансового рынка, объединяющей МФО.
РБК разбирался, как инвестору выбрать микрофинансовую компанию, чтобы ограничить риск потери своих вложений, и на какую доходность он может реально рассчитывать.
Условия и доходность
В отличие от вклада для инвестиций в МФК законом установлена минимальная сумма, которую может вложить физическое лицо, — 1,5 млн руб. «Подобный порог входа должен отсечь неквалифицированных инвесторов. Предполагается, что человек, который готов потратить такую сумму, имеет определенные финансовые навыки и способен оценить рыночные, юридические и административные риски», — объясняет Андрей Паранич.
Фактически МФК занимает у частного инвестора средства под определенный процент и на определенный срок. «В договоре займа изначально прописано, с какой периодичностью начисляются проценты, срочность инвестиции, доходность», — говорит главный исполнительный директор «Домашних денег» Андрей Бахвалов.
По его словам, чтобы разместить средства, инвестор заключает соответствующий договор с МФК (приходит в офис или получает документы по почте), с подписанным договором идет в банк, где у него открыт счет, и просит перечислить средства на счет организации. После на личный счет инвестора переводятся проценты (ежемесячно, ежеквартально или по итогам всего срока в зависимости от схемы, прописанной в договоре).
Чем дольше срок размещения и больше сумма вложений, тем выше ставка. Большинство МФК, входящих в топ-10 ренкинга «Эксперт РА» по общему размеру портфеля микрозаймов, предлагают инвестиции сроком от шести месяцев при минимальных ставках 10–15%. При размещении сроком на 24 месяца и выше МФО предлагают 23–26%.
Ставки зависят не только от сроков вложения, но и от того, как устроен бизнес МФК, уточняет Андрей Паранич. «Если организация работает в низкорискованном сегменте — например, предлагает заем под залог недвижимости, то ставка в среднем составляет 15–16% годовых. Если сегмент более рискованный, то ставка будет больше», — говорит он.
Рассчитывая свою прибыль, инвестор должен учесть, что ему необходимо будет заплатить подоходный налог (13%) на начисленные проценты. «МФК, являясь налоговым агентом, отчисляет налог за инвестора», — говорит Андрей Бахвалов.
Также, по его словам, многие компании в течение срока договора позволяют вносить дополнительные суммы и пролонгировать договор. Инвестор также может досрочно забрать свои средства. В этом случае ставки будут снижены в среднем на 3–5 п.п., а проценты, уже начисленные инвестору за предыдущие месяцы, будут пересчитаны.
Риски и гарантии
Высокая доходность сопряжена с высокими рисками для инвестора, предупреждают эксперты. «Инвестиции в МФО относятся к высокорискованному с повышенной доходностью финансовому инструменту и заслуженно могут составлять до 5% всего инвестиционного портфеля», — советует Татьяна Мальцева.
По ее словам, принципиальным отличием размещения денег в МФО от банковского вклада является то, что микрофинансовые компании законодательно не подпадают под государственный механизм защиты денег и не входят в систему страхования вкладов. В случае банкротства МФО все риски и последствия инвестор принимает на себя.
«Инвестиции в МФО не застрахованы государством, когда вы вкладываете деньги, вы заключаете договор займа с юрлицом, которому даете деньги, и принимаете на себя все связанные с этим риски. Гарантии, что вы получите деньги обратно, предоставляет вам только заемщик, на общих основаниях. Если что-то происходит, вас защищают Гражданский кодекс, закон о банкротстве, но некоторые МФО дополнительно идут навстречу инвесторам и страхуют собственный предпринимательский риск», — говорит гендиректор микрофинансовой организации «Мани Фанни» Александр Шустов.
По его словам, в случае банкротства компании инвесторы — физические лица, не являющиеся учредителями компании, — становятся в очередь на выплату. Сначала удовлетворяются требования кредиторов по договорам займа в пределах суммы основного долга в 3 млн руб. После могут компенсировать средства тем, кто еще остался, плюс будут удовлетворяться требования кредиторов — индивидуальных предпринимателей, а также требования иных лиц.
Что касается страхования предпринимательского риска, оно предполагает страховку имущественных интересов МФО, которые могут быть ущемлены, если какой-либо из контрагентов нарушит свои обязательства, и в результате этого будет получен убыток, поясняет Шустов. Иными словами, страховщик готов будет принять на себя риски инвесторов, связанные с невозвратом инвестированных денег со стороны организации.
Как выбрать МФК
В выборе объекта будущей инвестиции не стоит гоняться за сверхвысоким доходом. Как отмечает Александр Шустов, более мелкие компании будут завлекать инвесторов заоблачно высокими процентами, а МФК, давно работающие на рынке, будут предлагать умеренные цифры, и важно понимать, какую доходность реально обеспечить в нынешних условиях рынка.
Андрей Паранич, в свою очередь, говорит, что если компания привлекает деньги под 30% годовых и выше, то это уже очень рискованно для инвестора. «Дорогие деньги могут поставить компанию в сложное финансовое положение, в итоге у нее не останется средств, чтобы выплатить инвесторам предусмотренные договором проценты», — поясняет он.
Важную роль играет репутация компании. «Важно инвестировать в компанию с длинной историей и брендом — так можно ограничить свои риски», — считает Шустов.
Также важно, какой рейтинг присваивают компании рейтинговые агентства. Если это А и выше, то организация считается надежной, рейтинг В уже может говорить о рискованности, отмечает генеральный директор компании «Персональный советник» Наталья Смирнова.
Татьяна Мальцева, в свою очередь, советует обязательно проверять, входит ли выбранная инвестором компания в реестр микрофинансовых организаций Центробанка. В данный момент в России официально работает 2299 организаций, а с 2011 года по сегодняшний день из реестра было удалено 6195 МФО.
Кроме того, президент Гильдии независимых финансовых советников призывает внимательно сверить всю предоставленную компанией информацию со сведениями в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц). «В момент подписания договора обязательно сравните полное официальное название и реквизиты МФО (согласно данным ЕГРЮЛ) с названием юридического лица, фигурирующего в договоре», — говорит она.
Дело в том, что некоторые недобросовестные микрофинансовые компании в договорах указывают наименование компании с созвучным названием. Например, официальное название компании, входящей в реестр микрофинансовых организаций, — «Солнышко», а в договоре обозначено: «Солнышко-инвест». В итоге предъявить претензии после подписания договора инвестору будет некому, отмечает эксперт.
Также специалисты советуют обратить внимание на то, какие именно займы выдает компания. «Организации, выдающие займы под залог имущества (квартиры, машины), более надежны с точки зрения инвестора, чем компании, которые выдают кредиты «до зарплаты» без залога и поручителей, так как в первом случае заемщик более мотивирован вернуть деньги», — говорит Наталья Смирнова.