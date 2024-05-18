Тренер ответил на вопрос о будущем Ничушкина в НХЛ после отстранения

Джаред Беднар заявил, что пока сложно сказать, вернется ли российский форвард в состав «Колорадо». По словам тренера, его раздражает такая неопределенность, из-за которой сложно планировать построение команды

Валерий Ничушкин (Фото: Ron Chenoy / USA TODAY Sports / Reuters)

Главный тренер клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар пока не может дать ответ на вопрос о будущем в команде российского форварда Валерия Ничушкина. Об этом Беднар заявил на пресс-конференции после вылета команды из Кубка Стэнли.

Ничушкин пропустит минимум полгода. Также «Колорадо» уже два сезона играет без капитана Габриэля Ландескога, у шведа проблемы с коленом.

«Вы ненавидите эту неопределенность, она очень раздражает, потому что усложняет планирование. Вы надеетесь на ответы, ясность, чтобы вокруг них можно было строить команду. Очевидно, что у обоих хоккеистов большие контракты. Но я не знаю, в каком направлении все движется, и как быстро у них все разрешится. Это серьезное испытание для нас», — сказал Беднар.

Ничушкина по ходу нынешнего плей-офф перевели на третий этап программы помощи игрокам НХЛ, его отстранили минимум на полгода. Журналист Эдриан Дэйтер и инсайдер Фрэнк Серавалли на своих страницах в социальной сети X сообщили, что россиянин провалил тест на запрещенные вещества.

Ничушкин в январе впервые попал в добровольную программу помощи, в рамках которой игрокам НХЛ в том числе оказывается поддержка в борьбе с психическими проблемами и зависимостями. Тренировки форвард возобновил в конце февраля.

Ничушкин в этом плей-офф забросил девять шайб и сделал одну передачу в восьми играх, он пока еще делит лидерство в снайперской гонке Кубка Стэнли с Заком Хайманом из «Эдмонтон Ойлерз».

Контракт Ничушкина со средней зарплатой в $6,125 млн действует до 2030 года, Ландескога ($7 млн) — до 2029-го.