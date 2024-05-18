Получившего двойной перелом лицевых костей вратаря ЦСКА прооперировали
Вратарь ЦСКА Владислав Тороп, который получил серьезную травму в матче Кубка России против петербургского «Зенита», перенес операцию. Об этом сообщается в телеграм-канале московского футбольного клуба.
«Накануне поздно вечером успешно завершилась операция по восстановлению скуло-орбитального комплекса и верхней челюсти, которая длилась около трех часов. Слава пробудет в больнице еще ближайшие 3–5 дней. Он чувствует себя хорошо и хочет как можно быстрее попасть домой», — говорится в сообщении.
Тороп получил повреждение на 35-й минуте матча, который прошел 15 мая в Санкт-Петербурге. Он не смог самостоятельно покинуть поле и сразу после замены был госпитализирован. У 20-летнего вратаря выявили двойной перелом костей лицевого отдела черепа.
ЦСКА проиграл «Зениту» по пенальти. В суперфинале Кубка России петербургский клуб сыграет с калининградской «Балтикой».
Тороп в нынешнем сезоне провел 16 матчей, в шести из которых отыграл на ноль.
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