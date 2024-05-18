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Военная операция на Украине ,  
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Один человек погиб в Курской области после падения дрона на машину

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Один человек погиб при падении украинского беспилотника в деревне Городище Рыльского района Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.

По информации Смирнова, погибший — сотрудник местного коммунального предприятия. Беспилотник атаковал машину, в которой он находился с коллегой. Еще один сотрудник получил осколочное ранение, врачи оказывают ему медицинскую помощь. Его госпитализируют в Рыльскую районную больницу.

Один человек погиб в результате атаки дронов на белгородское село
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников, в том числе Курская область. В ночь на 17 мая над регионом сбили один дрон, а также 51 беспилотник над Крымом, 44 — над Краснодарским краем и еще шесть — над Белгородской областью.

Один человек погиб в Курской области после падения дрона на машину
Один человек погиб в Курской области после падения дрона на машину

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Теги
Курская область беспилотники Алексей Смирнов

Недвижимость

Для сдачи в аренду

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Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

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