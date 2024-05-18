На Украине сообщили о ночном ударе по двум энергообъектам

Украинские энергообъекты пострадали после ночных ударов, страна ночью импортировала энергию из трех стран — Румынии, Польши и Словакии. Вечером подача света на заводы будет ограничена

Фото: dsns_telegram / Telegram

В ночь на 18 мая атаке два объекта энергетической инфраструктуры на востоке в центральной части страны подверглись атакам беспилотников, сообщила украинская компания «Укрэнерго» в телеграм-канале.

«Потребители не обесточивались. Ведутся аварийно-восстановительные работы», — сказано в сообщении.

Минэнерго Украины сообщило об ударах по энергообъектам в Полтавской и Харьковской областях. Пострадавших нет, наличие повреждений оборудования уточняется. Министерство предупредило, что вечером планируются ограничения промышленных потребителей.

Накануне Украина получала излишки электроэнергии из Польши, а в ночное время аварийные поставки электроэнергии осуществляли из Румынии, Словакии и Польши. Общий уровень импорта 18 мая составит 20,4 тыс. МВт*ч, прогнозирует украинское Минэнерго.

Беспилотники повредили «энергетическую инфраструктуру в одном из районов Полтавщины», пострадавших нет, подтвердил в телеграм-канале глава полтавской обладминистрации Филипп Пронин.

Ранее в мае украинский министр энергетики Герман Галущенко назвал нанесенный энергосистеме страны ущерб огромным. «Даже в сравнении с 2022 и 2023 годами он намного больше», — отметил Галущенко. По его словам, из-за недавних атак Украина лишилась до 8 ГВт энергии из 18 ГВт, которые выработала за зимний период.

На Украине уничтожено или повреждено более 800 объектов теплоснабжения, говорил премьер Денис Шмыгаль. На их восстановление понадобится «колоссальная сумма — около $1 млрд», отмечал он.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.