Самый дорогой клуб НХЛ назначил нового тренера после провала в плей-офф

Крейг Беруби, который приводил «Сент-Луис» к победе в Кубке Стэнли в 2019 году, сменил Шелдона Кифа в «Торонто»

Крейг Беруби (Фото: Fred Greenslade / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Крейг Беруби назначен новым главным тренером «Торонто Мейпл Лифс». Об этом сообщается на сайте НХЛ.

На этом посту 58-летний Беруби сменил Шелдона Кифа, который был отправлен в отставку 9 мая.

«Торонто» 5 мая уступил «Бостон Брюинз» в первом раунде плей-офф, в четвертый раз за 11 лет проиграв этому сопернику серию из семи матчей. Канадский клуб за 20 лет только раз выходил во второй раунд.

Беруби в НХЛ ранее возглавлял «Филадельфию Флайерз» и «Сент-Луис Блюз», который в 2019 году привел к первому в истории клуба Кубку Стэнли.

В декабре 2023 года Forbes оценил «Торонто» в $2,8 млрд, клуб стал самым дорогим в лиге впервые с 2014-го.

Без главного тренер в НХЛ сейчас остаются четыре клуба — «Нью-Джерси Девилз», «Сан-Хосе Шаркс», «Сиэтл Кракен» и «Виннипег Джетс».