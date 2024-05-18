Самый дорогой клуб НХЛ назначил нового тренера после провала в плей-офф
Крейг Беруби назначен новым главным тренером «Торонто Мейпл Лифс». Об этом сообщается на сайте НХЛ.
На этом посту 58-летний Беруби сменил Шелдона Кифа, который был отправлен в отставку 9 мая.
«Торонто» 5 мая уступил «Бостон Брюинз» в первом раунде плей-офф, в четвертый раз за 11 лет проиграв этому сопернику серию из семи матчей. Канадский клуб за 20 лет только раз выходил во второй раунд.
Беруби в НХЛ ранее возглавлял «Филадельфию Флайерз» и «Сент-Луис Блюз», который в 2019 году привел к первому в истории клуба Кубку Стэнли.
В декабре 2023 года Forbes оценил «Торонто» в $2,8 млрд, клуб стал самым дорогим в лиге впервые с 2014-го.
Без главного тренер в НХЛ сейчас остаются четыре клуба — «Нью-Джерси Девилз», «Сан-Хосе Шаркс», «Сиэтл Кракен» и «Виннипег Джетс».
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