Зеленский рассказал о наличии только 25% необходимых Украине средств ПВО
Украина имеет лишь около 25% средств ПВО от необходимого числа для своей защиты, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Agence France-Presse.
«Сегодня у нас примерно 25% того, что нужно для защиты Украины. Я говорю о противовоздушной обороне», — сказал он (цитата по «РБК-Украина»).
Зеленский добавил, что для паритета с Москвой Киеву необходимы 120-130 современных истребителей. Он также раскритиковал ограничения на нанесение ударов по территории России западным оружием. «Мы ничего не можем сделать с их системами, которые расположены на территории России, западным оружием», — сказал он (цитата по RFI).
Ранее The Wall Street Journal писала о просьбе Украины к США разрешить использовать поставляемое Вашингтоном оружие для ударов по территории России. По данным газеты, запрос находится на рассмотрении. В Белом доме при этом сказали об отсутствии изменений позиции США по этому вопросу.
10 мая Зеленский заявил о начале наступления российских войск в Харьковской области. Он также отмечал, что в сложившейся ситуации есть «вина всего мира». Главком ВСУ Александр Сырский 17 мая предупредил о «тяжелых боях». Минобороны России отчитывалось об установлении контроля над 12 населенными пунктами на харьковском направлении.
Москва осуждает любую военную помощь Запада Украине. В Кремле допускали создание «санитарной зоны», которая отодвинет на безопасное расстояние инфраструктуру ВСУ от российских границ, в случае отправки Киеву более сложных и дальнобойных вооружений.
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