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Война с хуситами ,  
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Нефтяной танкер загорелся у берегов Йемена после ракетного удара

У Йемена загорелся нефтяной танкер под панамским флагом после попадания ракеты
Сюжет
Война с хуситами
Фото: Yahya Arhab / EPA / ТАСС
Фото: Yahya Arhab / EPA / ТАСС

Нефтяной танкер под панамским флагом подвергся нападению примерно в 10 морских милях к юго-западу от йеменского портового города Мокка, сообщает Reuters со ссылкой на британскую охранную фирму Ambrey.

Согласно данным, переданным командой танкера по радиосвязи, по судну ударили ракетой, вследствие чего на борту возник пожар. Подробностей фирма не привела. Позже Ambrey уточнила, что команде оказали помощь.

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил, что в 76 км к северо-западу от йеменского порта Ходейда судно получило «незначительные повреждения в результате столкновения с неизвестным предметом в левой части судна». Как уточнила пресс-служба центра, экипаж находится в безопасности и направляется в следующий порт.

Хуситы пожаловались на «искушения из США»
Политика
Фото:Andrew Renneisen / Getty Images

С осени 2023 года йеменские хуситы атакуют корабли США и Великобритании, а также суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем. Повстанцы настаивают, что таким образом поддерживают сектор Газа, где Израиль ведет боевые действия против палестинской группировки ХАМАС. Однако атакам также подвергались корабли, не имеющие отношения к Израилю.

В ответ на атаки хуситов Великобритания и США с января стали наносить удары по объектам движения в Йемене при поддержке международной коалиции.

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Теги
танкер Йемен хуситы Великобритания

Недвижимость

Для сдачи в аренду

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Читать
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